In der letzten Zeit erfreuen sich Kassetten immer größerer Beliebtheit. Auch hier sind angesagte Alben wieder auf den kleinen Audiotapes verfügbar. Hersteller springen auf diesen Trend auf und bringen neue Abspielgeräte auf den Markt. Ein Produkt ist dabei besonders vielversprechend.

FiiO CP13 vorgestellt

Hierbei handelt es sich um CP13 Kassettenspieler von FiiO. Die Marke ist für hochwertige Audio-Produkte bekannt und bringt mit dem FiiO CP13 ihren ersten Kassettenspieler auf den Markt. Dieser ist vom Design an einen klassischen Walkman angelehnt, ohne den ikonischen Look zu kopieren. So ist das Design eine Neuinterpretation des Klassikers im Design des 21. Jahrhunderts in vier verschiedenen Farben.

Auf moderne Funktionen wie Bluetooth oder eine Aufnahmefunktion verzichtet der Hersteller nach einer Angabe bewusst. Stattdessen setzt man auf einen hochwertigen Kopfhörer-Anschluss, sodass sich die meisten kabelgebunden Kopfhörer mit dem Geräte verwenden lassen.

Der FiiO CP13

Der FiiO CP13 ist dabei für den mobilen Einsatz ausgelegt, kann aber auch stationär genutzt werden. Für die Stromversorgung sorgt ein wiederaufladbarer Lithium-Akku mit einer Kapazität von 1.800 mAh. Diese soll für eine Laufzeit von rund 13 Stunden sorgen. Auch lässt dich das Gerät während des Aufladens benutzen, was sich insbesondere beim stationären Einsatz anbietet.

Kommt die Kassette zurück?

Ob die Kassette in den kommenden Jahren eine Renaissance feiern wird, kann bisher keine mit Gewissheit sagen. Klar ist jedoch: Immer mehr Künstler bringen ihre neuen Alben wieder auf den kleinen Audiotapes auf den Markt. Dazu zählen etwa Metallica, Robbie Williams, Harry Styles oder Taylor Swift. In Großbritannien wurden 2022 über 200.000 Kassetten verkauft – Tendenz steigend. Zahlen für den deutschen Markt gibt es noch keine.

Die Verfügbarkeit von modernen Abspielgeräten für die Kassetten dürfte den Trend weiter beflügeln. Egal, ob du dir neue Alben auf dem Tonträger der 80er-Jahre kaufen oder in deine alte Kassetten-Sammlung eintauchen möchtest. Persönlich habe ich nie aufgehört Kassetten zu nutzen und freue mich darauf, den FiiO CP13 auszuprobieren.

Der tragbare Kassenspieler ist ab sofort für 129 Euro zu haben. Die Verfügbarkeit ist im Moment jedoch eingeschränkt und das Produkt aufgrund der hohen Nachfrage nicht lieferbar.