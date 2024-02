Das Honor Magic6 Pro ist das neue Top-Smartphone des chinesischen Herstellers. Farblich kannst du zwischen zwei Optionen wählen: klassisch schwarz mit mattschwarzer Glas-Rückseite oder auffällig Gold mit einer schicken, salbeigrünen Rückseite aus veganem Leder.

Honor Magic6 Pro vorgestellt

Das 6,8 Zoll große AMOLED-Display soll neue Helligkeits-Rekorde aufstellen. Mit bis zu 5.000 Nits in der Spitze soll es das hellste Display in einem Smartphone auf dem Markt sein. Regulär werden immer noch beeindruckende 1.600 Nits erreicht. Bei der Auflösung hat man sich für 2K entschieden und bietet so eine höhere Schärfe als das übliche Full-HD. Diese muss jedoch manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 120 Hertz und kann vom Smartphone automatisch angepasst werden. So kann das Magic6 Pro etwa auf bis zu 1 Hertz herunterschalten, wenn ein statisches Bild angezeigt wird und so Akku sparen.

Das Curved-Display des Honor Magic6 Pro

Was steckt drin?

Im Inneren des Smartphones steckt ein Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor – der aktuell stärkste Prozessor in einem Android-Smartphone. Dazu kommen wahlweise 8 oder 12 Gigabyte RAM und 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz. Dieser ist nicht erweiterbar, also solltest du vor dem Kauf überlegen, wie viel Speicher du benötigst.

→ Bester Handy-Akku 2024: Dieses Telefon pulverisiert die Konkurrenz geradezu

Stolz ist Honor auch auf die neue Batterie. So ist das Magic6 Pro das erste Smartphone mit der zweiten Generation von Honors Silizium-Kohlenstoff-Batterie. Diese soll mit einer besseren Ladeleistung und einer längeren Lebensdauer punkten. Außerdem ist die Batterie mit einer Kapazität von 5.600 mAh vergleichsweise groß. In unserem Batterie-Benchmark erreicht das Smartphone eine überdurchschnittlich gute Laufzeit von 15 Stunden und 19 Minuten und kann damit den Vorgänger um über 90 Minuten übertreffen. Geladen wird mit bis zu 80 Watt per Kabel oder 66 Watt kabellos. Ein Netzteil legt Honor jedoch erstmals nicht mehr bei.

Das Honor Magic6 Pro

Kamera und Software

Die Kamera war bereits beim Vorgänger Spitzenklasse und konnte uns im Test überzeugen. Auf diesem Erfolg ruht man sich jedoch nicht aus und spendiert der Kamera ein paar neue Funktionen. Die Auflösung bleibt mit 50 Megapixeln identisch, doch bekommt das Smartphone erstmals eine variable Blende mit zwei Stufen. Damit kann die Kamera je nach Lichtsituation steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Die Zoom-Kamera bietet nun fünffachen, optischen Zoom und eine höhere Auflösung von 180 Megapixeln. Diese soll vor allem den bis zu 100-fachen digitalen Zoom verbessern. Unverändert ist weiterhin eine 50 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera mit 122 Grad Sichtfeld vorhanden. Die Auflösung der Selfie-Kamera erhöht man ebenfalls auf 50 Megapixel.

→ Samsung Galaxy S24 Plus im Test: Der heimliche Star der Reihe?

Softwareseitig kommt auf dem Honor Magic6 Pro aktuelles Android 14 zusammen mit der eigenen Oberfläche MagicOS 8.0 zum Einsatz. Diese wandelt den klassischen Look von Android stark ab und fügt viele eigene Funktionen hinzu. Dazu garantiert Honor dem Smartphone 4 Jahre neue Android-Versionen sowie 5 Jahre Sicherheitsupdates.

Preis und Aktion zum Marktstart

Das neue Honor Magic6 Pro kann ab sofort bei Honor und anderen gängigen Händlern bestellt werden. Preislich liegt das neue Smartphone bei stolzen 1.300 Euro. Doch dafür bekommst du eine ordentliche Ausstattung mit 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicherplatz. Über einen Coupon auf der Honor-Website kannst du dir zum Launch einen 300 Euro Direktabzug sichern und bekommst das neue Smartphone so für 1.000 Euro.

Jetzt weiterlesen Akku schlapp? Mit diesen 10 Tipps hält dein Handy deutlich länger durch