Hogwarts Legacy war das meistverkaufte Videospiel des letzten Jahres. International verkaufte das Spiel über 22 Millionen Exemplare. Dass das Spiel eine Fortsetzung bekommt, ist also fast garantiert, obwohl Warner Bros. Games noch kein zweites Spiel offiziell bestätigt hat. Doch bereits jetzt machen sich Spieler große Sorgen um die Zukunft des beliebten Franchises. Die Sorgen der Spieler basieren dabei auf einer Entscheidung von Warner Bros., die das Spiel maßgeblich negativ beeinflussen könnte.

Warner Bros. setzt auf Live-Service Games

Live-Service Games sind Videospiele, deren Ziel es ist, Spieler möglichst lange an ein Spiel zu binden. Wer ein Live-Service Spiel kauft, der kauft zumeist kein fertiges Produkt. Stattdessen gibt es über lange Zeit hinweg stets neuen Content für das Spiel. Meist ist dieser begleitet von sogenannten Microtransactions, die in der Gaming-Community stark kritisiert werden. Microtransactions sind versteckte zusätzliche Kosten, durch die sich Spieler einen Vorteil im Spiel verschaffen können. Um die Spieler dazu zu motivieren, zusätzliches Geld auszugeben, ist der Spielfortschritt oft künstlich verlangsamt. Wer also ohne zusätzliche Gebühren spielen will, der muss oft viel Zeit und Geduld in repetitive Aufgaben investieren.

Warner Bros. gab kürzlich bekannt, kommende Spiele als Live-Service Games entwickeln zu wollen. Trotz des schwachen Starts des Suicide Squad Spiels, bei dem es sich um einen Live-Service Titel handelt, will Warner Bros. weiter auf das Modell setzen. Das sorgt bei Fans von Hogwarts Legacy für große Sorgen, denn auch ein mögliches Hogwarts Legacy 2 könnte zu einem Live-Action Spiel werden. Obwohl das Spiel von Warner Bros. noch nicht einmal angekündigt wurde, gehen manche Spieler jetzt auf die Barrikaden. Sie haben eine Petition gestartet, die verhindern soll, dass Hogwarts Legacy 2 wie das aktuelle Suicide Squad Spiel endet.

Ob es Spielern möglich ist, Warner Bros. davon zu überzeugen, dass ein Live-Action Spiel ihrer Meinung nach fatal für Hogwarts Legacy wäre, ist noch unklar. Zudem unklar ist, ob es je einen zweiten Teil des beliebten Spiels geben wird. Angesichts der phänomenalen Verkaufszahlen ist jedoch davon auszugehen.