Der britische Schauspieler Henry Cavill gehört zweifelsohne zu den populärsten weltweit. Als er das Witcher-Franchise auf Netflix verließ, überrollte eine Welle der Entrüstung einschlägige Foren. Auch, weil er sich bloß deshalb zurückgezogen haben soll, weil die Umsetzung der Serie deutlich von der Buchvorlage abwich. Mitte April 2024 kam nun mit „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ ein weiterer Film mit Henry Cavill in die deutschen Kinos und anschließend in die Prime Video-Bibliothek von Amazon. Im Regiestuhl saß hier Guy Ritchie („Sherlock Holmes (2009)“, „The Gentelmen“) und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Film in den Streaming-Charts für Furore sorgte. Kurzweilern landete der Streifen gar auf dem ersten Platz, doch er wurde schnell von zwei weiteren Neuzugängen verdrängt.

Beliebter als der Cavill-Streifen

Planet der Affen: New Kingdom

Auf dem ersten Platz der meist geschauten Streaming-Filme findet sich nach Angaben von JustWatch aktuell der ebenfalls 2024 erschienene Titel „Planet der Affen: New Kingdom“ wider. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Planet der Affen-Trilogie rund um den intelligent gewordenen Affen „Caesar“ – gespielt von Andy Serkis. Im neuen Film ist Caesar jedoch längst verstorben und gehört ins Reich der Legenden. Die Menschen haben sich zurückentwickelt, was sie demselben Virus zu verdanken haben, der den Affen ihre Intelligenz schenkte. Stadtessen thronen die Affen an der Spitze der Nahrungskette. Sie haben ein Königreich aufgebaut, dessen Herrscher, Proximus Caesar, bereit ist, auch die schlimmsten Verbrechen zu begehen, um seine Macht zu erhalten und zu stärken.

Obwohl einige Schauspieler in ihren Rollen als Affen nicht wiederzuerkennen sind, schlüpfen unter anderem Owen Teague und Freya Allan in die Hauptrollen. Letztere spielte in „The Witcher“ jahrelang Cirilla (Ciri) von Cintra an der Seite von Henry Cavill. Ferner gehören unter anderem Kevin Durand, William H. Macy und Dichen Lachman zum Cast. Auf IMDb liegt die Durchschnittswertung bei guten 7,0 von 10 Sternen. Wer sich die düstere Zukunftsvision anschauen möchte, kann dies aktuell auf Disney+ tun.

Streaming-Charts von Justwatch

Deus

Bei dem Zweitplatzierten handelt es sich indes um einen Film aus dem Jahr 2022: „Deus“. Dieser entführt den Zuschauer in eine futuristische Welt, in der die Ressourcen der Welt erschöpft und Teile der Erde unbewohnbar sind. Doch die eigentliche Handlung spielt sich außerhalb der Atmosphäre ab. Denn im Orbit des Mars erscheint urplötzlich eine mysteriöse Sphäre. Um diese zu erkunden, wird das Raumschiff Achilles entsandt. An Bord sind unter anderem Karla Grey (Claudia Black), Ulph (David O’Hara) und Si Rubin (Branko Tomović). Bloß lichten sich die Reihen der Besatzung ziemlich schnell.

Für Drehbuch und Regie des britischen Streifens trug Steve Stone die Verantwortung. Doch entgegen der aktuellen Ranking-Position gelang es dem Film seinerzeit nicht, Filmliebhaber zu überzeugen. Daher liegt die IMDb-Wertung derzeit bei wenig überzeugenden 4,4 von 10 Sternen. Wobei die Zahl der Bewertungen nicht angegeben ist und folglich nicht sonderlich hoch sein kann. Zumindest für Fans des Genres dürfte sich ein Blick dennoch lohnen. Verfügbar ist „Deus“ aktuell auf Prime Video und Rakuten TV.

