Harry Potter: So siehst du die Fantasy-Saga zu Ehren Hagrids im Stream

Ein riesiger Kerl mit wuschiger, brauner Mähne auf dem Kopf. Jemand, der da ist, wenn man ihn braucht. Das ist Hagrid in „Harry Potter“. Anfang des Jahres feierte der Cast der Fantasy-Saga zum 20-jährigen Jubiläum noch eine große Zusammenkunft. Nur ein paar Monate später ist der Schauspieler des sanften Riesen, Robbie Coltrane gestorben. Zeit, um den Briten in seiner Paraderolle Revue passieren zu lassen.

Harry Potter im Stream: So ehrst du Hagrid ein letztes Mal

Der allererste Harry Potter-Film, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, feierte 2001 im Kino Premiere. 2011 erschien mit „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)“ der letzte Film der Reihe. Waren die Bücher bereits erfolgreich, begann mit dem ersten filmischen Teil der Saga eine neue Ära. So, wie auch für die Zuaberschüler Harry (Daniel Radcliff), Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) in Hogwarts.

Noch völlig grün hinter den Ohren, erreichen sie Hogwarts per Expresszug, wo am Bahnsteig ein Riese die Neuankömmlige erwartet: Hagrid (Robbie Coltrane). Schnell stellt sich heraus, dass er nicht nur Wildhüter ist und über die Schüler wacht, sondern auch zu einem besonderen Freund von Harry, Ron und Hermine wird. Denn die Abenteuer der Zauberschüler lassen nicht lange auf sich warten: von Voldemort über Totesser und Horkruxe.

In einem Streaming-Abo findet man die Harry Potter-Reihe derzeit zwar nicht. Allerdings kannst du sämtliche Teile bei Amazon Prime Video ausleihen:

Robbie Coltrane in anderen Rollen

Robbie Coltrane hat seine Karriere nicht erst mit J. K. Rowlings Fanatasy-Saga begonnen – im Gegenteil. Der Brite war bereits in den James Bond-Filmen „GoldenEye“ (1995) und „Die Welt ist nicht genug“ (1999) als Ex-KGB-Agent Valentin Dimitrovich Zukovsky mit Pierce Brosnan in der 007-Hauptrolle zu sehen. Bekannt wurde er mit der Serie „Cracker“ in den 1990er-Jahren, in der er den Detektiv Dr. Eddie Fitzgerald verkörperte.