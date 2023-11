Hammer Zug-Angebot: So kommst du jetzt an Tickets für unter 10 Euro

Ein Ticket für den Zug egal von welchem Anbieter ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit häufig extrem teuer. Da kann eine Reise zwischen zwei deutschen Städte schon mal mehrere hundert Euro kosten. Aufpreise für einen Sitzplatz oder eine Direktverbindung sind da noch gar nicht eingerechnet.

Flixtrain mit unschlagbarem Angebot

Die Deutsche Bahn hat ab und an spezielle Angebote in petto, die ICE-Tickets für unter 20 Euro anbieten. Oft richten sich diese jedoch an junge Leute oder Senioren, beziehungsweise werden schon durch die Sitzplatzreservierung wieder etwas unattraktiver. Der Konkurrent Flixtrain macht sich den Umstand zunutze und bringt jetzt unkomplizierte Tickets für unter 10 Euro ins Angebot. Dabei ist der Sitzplatz schon drin und häufig gibt es keine Umstiege. Gerade zwischen den großen Städten Deutschlands. Welche das sind, hat Flixtrain vor kurzem im neuen Fahrplan gezeigt.

Bahn zeigt neuen Fahrplan: mehr Züge und kürzere Reisezeiten

Der Aktionszeitraum startet schon jetzt, und du kannst ab sofort die verbilligten Tickets kaufen. Du solltest aber schnell sein. Denn es gibt nur „20.000 FlixTrain-Tickets für unter 10 Euro auf ausgewählten Strecken für den Reisezeitraum vom 06.12. bis 22.12.“, wie Flixtrain mitteilt. Wir haben uns durch die Strecken Hamburg nach Berlin, Köln nach Berlin und Frankfurt – Hamburg geklickt und dort überall noch Tickets für 9,99 Euro gefunden. Wie lange sie noch verfügbar sind, ist nicht vorhersehbar. Das Kontingent wird aber wahrscheinlich nicht sehr lange halten.

Preisvergleich mit der Deutschen Bahn

Eine Beispiel-Rechnung: Für einen Zug der Deutschen Bahn am 7. Dezember von Köln nach Berlin kostet das Ticket 17,90 Euro. Wenn man allein den Sitzplatz der Deutschen Bahn einrechnet, kommst du bei heutiger Buchung, mit Zugbindung und ohne City-Ticket bei der Bahn auf mehr als das Doppelte der Kosten. Nämlich 22,80 Euro. Die echten Vorteile der Deutschen Bahn, also die freie Wahl bei den Zügen auf der Strecke, kostet dich trotz „Aktionsangebot“ auf der Seite der Bahn stand heute 122,60 Euro. Und dabei ist die Stornierung ausgeschlossen. Einen anderen Vorteil der Deutschen Bahn solltest du aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen: Falls dein Zug ausfällt oder böse Verspätung, kannst du dort einfach in den nächsten springen. Das geht bei Flixtrain nicht oder nur sehr eingeschränkt.