Flixtrain: Neuer Fahrplan und 5-Euro-Tickets

Flixtrain hat gerade seinen neuen Fahrplan für das Jahr 2024 vorgestellt. Nachdem die Deutsche Bahn vor allem Berlin und die Strecken nach München in den Fokus des neuen Fahrplans gerückt hat, ist Bayern bei Flixtrain weiterhin nicht angebunden. Doch der Rest der Republik kann auf neue Verbindungen hoffen, neue Haltestellen ausprobieren und alte abgeschnittene Städte wiederentdecken.

Flixtrain mit neuen Halten

Gänzlich neu sind die Städte Bensheim, Elsterwerda, Mülheim (Ruhr) und Müllheim (Baden) sowie Schönefeld in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Dazu hat man mit Bremen, Offenbach, Mainz sowie Hanau und Wolfsburg zeitweise abgeschnittene Bahnhöfe wieder reaktiviert. Sie werden ab dem Frühjahr 2024 wieder angefahren, nachdem sie „Infrastrukturbedingt“ aus dem Netz ausgeschieden sind.

Bis zu acht Fahrten täglich pro Strecke bietet FlixTrain zwischen den rund 60 Städten in seinem Fernverkehrsnetz an. Dazu brüstet man sich mit „Reisezeiten auf ICE-Niveau.“ Denn von Hamburg will man nur zwei Stunden bis Berlin brauchen. Frankfurt soll aus der Hauptstadt in 4 Stunden Fahrzeit erreicht werden und gehts weiter nach Stuttgart ist man aus Berlin in unter 6 Stunden.

Flixtrain Fahrplan 2024

Mehr Kapazitäten und Tickets ab 5 Euro

Für den Sommer 2024 plant Flixtrain laut eigener Aussage, die Anzahl der Fahrten zwischen ausgewählten Städten weiter zu erhöhen. Dazu wird die Kapazität auf den Strecken um 25 Prozent gesteigert.

Ähnliches hat auch die Deutsche Bahn vor. Hier sind überfüllte Züge wohl der entscheidende Antrieb. Bei Flixtrain gibt es solche Unwägbarkeiten nicht. Denn hier ist dein Zugticket mit einer festen und im Preis inbegriffenen Sitzplatzreservierung verbunden. Und diese Tickets gibt es ab jetzt ab 4,99 Euro. Wie immer verrät Flixtrain nicht, wo sich die Schnäppchen verstecken. Somit musst du auf deiner Strecke unterschiedliche Tage und Zeiten ausprobieren. Der neue Fahrplan tritt zum 10. Dezember in Kraft. Ab dann kannst du die neuen Strecken und die vergünstigten Tickets nutzen.