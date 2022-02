Großes Update: Samsung bringt originelle Funktionen auf Smartwatches

Schon seit vielen Jahren ist Samsung dafür bekannt, seine Hardware zuverlässig mit regelmäßigen Updates zu versorgen. Erst jüngst wurde dieser Anspruch der Koreaner durch eine Erweiterung der Update-Leistungen auf dem Smartphone- und Tabletmarkt ziemlich imposant unterstrichen. Aber auch Nutzer der Samsung Galaxy Watch 4 und der Samsung Galaxy Watch 4 Classic dürfen sich jetzt über ein umfangreiches Update für ihre Smartwatch freuen. Es steht nach und nach auf allen Märkten zur Verfügung, auf denen Samsung die beiden Smartwatch-Topmodelle anbietet.

Neue Funktionen für die Samsung Galaxy Watch 4

Mit der umfangreichen Aktualisierung nimmt Samsung in erster Linie Personalisierungs- und Fitnessfunktionen in den Blick. Neben neuen Ziffernblättern mit neuen Digitaluhr-Schriftarten und einer erweiterten Farbpalette umfasst das Update ausgebaute Analysefunktionen zur Zusammensetzung des Körpers. Außerdem ist nach der Aktualisierung ein fortschrittliches Intervalltraining für Radfahrer und Läufer verfügbar. Sie können an der Uhr die Dauer, Entfernung und Anzahl der Wiederholungen für das Training voreinstellen. Im Anschluss führt die Galaxy Watch 4 sie durch ein Training mit einer Reihe von sich abwechselnden, hoch- und niedrigintensiven Workouts.

Ebenfalls neu: ein Schlaf-Coaching-Programm. Es baut auf den Schlaf-Tracking-Funktionen der Smartwatch auf und soll Nutzern helfen, Schlafgewohnheiten zu hinterfragen. Durch die Verfolgung des Schlafverhaltens über sieben Tage und das Ausfüllen von zwei Schlaf-Umfragen weist das Programm eines von acht Schlafsymbolen zu, die den Schlaftyp des Nutzers repräsentieren. Um bei der Verbesserung ihrer Schlafqualität zu unterstützen, führt das Programm die Nutzer anschließend durch ein vier- bis fünfwöchiges Coaching-Programm, das Aufgaben, Checklisten, schlafbezogene Artikel, Anleitungen für Meditationen und regelmäßige Berichte enthält.

Neue Schlafcoach-Symbole auf der Samsung Galaxy Watch 4.

Die entsprechende Hard- und Software vorausgesetzt, kann die Samsung Galaxy Watch 4 auch erkennen, wenn der Nutzer eingeschlafen ist. Im Anschluss schaltet die Uhr die mit Samsung SmartThings aktivierten Lichter selbständig aus. Erfreulicher Ausblick auf die Zukunft: Im Laufe der kommenden Monate möchte Samsung über ein weiteres Update den Google Assistant auf der Galaxy Watch 4 Serie zur Verfügung stellen. Es wäre nach Bixby der zweite nutzbare Sprachassistent.

Neue Armbänder für die Samsung Galaxy Watch 4 (Classic)

Überdies bietet Samsung für die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic künftig neue Armbänder an. Sie sollen Nutzern der Smartwatch weitere Individualisierungsmöglichkeiten bieten. Neben neuen Stoff- und Gliederarmbändern sind in Kürze auch neue Sportarmbänder in den Farben Burgundy und Creme verfügbar. Kaufen kannst du sie bei Fachhändlern vor Ort und natürlich auch in diversen Onlineshops.

Sechs neue Armbänder für die Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic.

Ein Modell der aktuellen Samsung-Smartwatches haben wir übrigens bereits genauer unter die Lupe genommen. Im Test der Samsung Galaxy Watch 4 Classic überzeugte unter anderem die gute Performance, aber auch das fantastische AMOLED-Display. Positiv ist auch hervorzuheben, dass die Armbanduhr mit einer in Deutschland zertifizierten und entsprechend nutzbaren Blutdruck- und EKG-Funktion ausgestattet ist.