Die beliebte Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“ bekommt doch noch eine 18. Staffel. Lange war es unklar, wie es mit der Serie weitergehen soll. Doch jetzt wurde bekannt gegeben, dass es noch eine weitere Staffel geben wird. Ob es die letzte sein wird, ist bis jetzt noch unklar.

Überraschende 18. Staffel

Allgemein bekannt war, dass der Vertrag von Ellen Pompeo nach der 17. Staffel Grey’s Anatomy ausläuft. Auch hat die Schauspielerin der Meredith Grey mehrmals schon angedeutet, dass sie über einen Ausstieg aus der Serie nachdenkt. Doch sie hat sich dafür entschieden einen Einjahres Vertrag zu unterschreiben, wie „Deadline“ berichtet. Damit wird es eine 18. Staffel geben. Mit dabei sein werden auch Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey und James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber, die ebenfalls ihre Verträge verlängert haben. Nur Jesse Williams der Dr. Jackson Avery gespielt hat, wird für die neu angekündigte Staffel nicht zurückkehren.

Doch nicht nur „Grey’s Anatomy“ geht weiter. ABC hat auch den Serienableger „Seattle Firefighters“ um eine 5. Staffel verlängert. Die Serie rund um die Feuerwehrleute aus Seattle spielt in der gleichen Welt, wie „Grey’s Anatomy“ und es gibt einige Crossover-Folgen in denen Schauspieler aus der jeweils anderen Serie mitwirken.

Darum geht es in Grey´s Anatomy

Seit 2005 kann man die Karriere von Meredith Grey gespielt von Ellen Pompeo in Grey’s Anatomy mitverfolgen. Angefangen als Assistenzärztin erlebt sie die verschiedensten Dinge unter anderem wird sie immer wieder mit dem Tod konfrontiert sei es, weil ihre Patienten nicht überleben, ihre eigenen Freunde und Kollegen sterben oder ihr eigenes Leben auf der Kippe steht. In den bisherigen 17 Staffeln ändert sich das Personal im Krankenhaus immer mal wieder, sodass vom originalen Cast aus Staffel eins nicht mehr viele übrig geblieben ist. Aktuell läuft die 17. Staffel zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Die dritte Folge der neuen Staffel gibt es bei ProSieben am 12. Mai 2021 um 21 Uhr zu sehen. Alternativ gibt es die neuen Folgen auch auf dem Streaming Anbieter Disney+. Dort gibt es auch die anderen 16 Staffeln auf Abruf.