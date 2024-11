Google Maps: Auf diese neue Funktion haben Autofahrer lange gewartet

Google Maps entwickelt sich stetig weiter und setzt nun verstärkt auf künstliche Intelligenz, um dich bei der Erkundung und Navigation noch besser zu unterstützen. Mit den aktuellen Updates durch das Gemini-Modell und optimierte Navigationshilfen soll Maps zu einem unverzichtbaren Begleiter werden – egal, ob du Inspiration für neue Orte suchst oder präzise Weganweisungen benötigst.

KI zeigt dir die besten Plätze und optimiert die Navigation

Mithilfe des Gemini-Modells, einer KI-Entwicklung von Google, kannst du jetzt einfacher Aktivitäten und interessante Orte in deiner Umgebung finden. Frag Google Maps einfach nach Vorschlägen, und die App liefert dir kuratierte Ideen, basierend auf den beliebtesten Orten und Bewertungen. Bewertungen sollen übersichtlich zusammengefasst werden, sodass du schnell erfährst, was andere über einen Ort denken, ohne dich durch lange Rezensionen zu lesen.

Dazu kannst du Gemini direkt über einen ausgewählten Ort ausfragen. Google besitzt dafür Daten von 250 Millionen Orten auf der ganzen Welt und schöpft nach eigenen Angaben das Wissen aus der Google-Maps-Community. Diese Funktionen werden in den USA ab dieser Woche auf Android und iOS eingeführt. In den kommenden Monaten sollen sie dann auch in der Google Suche erhältlich sein.

Für eine reibungslose Fahrt bietet Google Maps jetzt auch umfassendere Ansichten. Du siehst nicht nur den Weg und die Fahrspuren, wie früher, sondern auch Zebrastreifen und Verkehrsschilder direkt auf der Karte. Diese Informationen sollen dich dabei unterstützen, auch in unbekannten Gegenden problemlos ans Ziel zu kommen und jederzeit auf der richtigen Spur zu bleiben.

Berücksichtigung von Wetter und Verkehr

Wetterbedingungen und Verkehrssituationen können den Verlauf einer Route stark beeinflussen. Google Maps bietet nun Informationen zu Störungen durch Regen, Schnee oder Sichtbehinderungen und gibt Warnungen bei Straßenüberschwemmungen. Auch Hinweise auf Parkmöglichkeiten sowie die Route vom Parkplatz zum Ziel sollen dir dabei helfen, stressfrei anzukommen.

Die Möglichkeit, entlang deiner Route die Gegend zu erkunden, wetterbedingte Störungen zu sehen und die aktualisierte Navigation nach der Fahrt, werden laut Google aktuell weltweit auf Android und iOS eingeführt. Die verbesserte Navigation soll „nächsten Monat“ auf Android und iOS in über 30 US-amerikanischen Großstädten eingeführt werden. In Deutschland müssen wir uns also noch gedulden. Doch es gibt Pläne, sie im Laufe der Zeit auf weitere Orte auszuweiten. Welche das sind, bleibt aber noch unter Verschluss.

Immersive View für Google Earth

Doch nicht nur für Maps gibt es Neuerungen per Gemini. Auch bei Google Earth setzt Google seine KI jetzt intensiver ein. Mit der Immersive-View-Funktion kannst du dich virtuell durch Städte oder Sehenswürdigkeiten bewegen. Google hat diese Funktion auf 150 Städte ausgeweitet – darunter Brüssel, Kyoto und auch das deutsche Frankfurt – und ermöglicht dir, zukünftige Bedingungen wie Wetter und Verkehr in Echtzeit zu sehen. Diese Verbesserungen schaffen eine realistische Vorschau auf Routen und Sehenswürdigkeiten. Dieses Update wird laut Google diese Woche auf Android und iOS ausgerollt, und zwar überall da, wo Immersive View für Routen verfügbar ist.