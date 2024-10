Google Maps: So bekommst du die verbotene Funktion zurück

Erinnerst du dich? Noch vor einigen Monaten war es möglich, dass du bei Google in die Suchmaske eine Adresse eingegeben hast und du danach nicht nur normale Suchergebnisse mit dieser Adresse gesehen hast, sondern auch eine Karte. Eine Karte, die anklickbar war und dich zu Google Maps geführt hat. Oder du hast ein Restaurant gesucht und konntest in der oberen Navigation bei den Suchergebnissen auf „Maps“ klicken und warst direkt in der Kartenansicht und beim Restaurant.

Digital Markets Act sorgte für Verschlechterung bei Google

Damit ist seit März Schluss. Seither siehst du nur noch eine oftmals nichtssagende kleine Karte der Umgebung deiner Suchadresse, die dir aber nicht oder nur selten weiterhilft. In der Regel musst du direkt Google Maps aufrufen und die gesuchte Adresse dort eingeben. Beides ist nicht so richtig smart und manch einer mag diese Änderung schon verflucht haben. Doch auch der US-Gigant wünscht sich hier sicherlich die alten Strukturen zurück – darf sie aber nicht anbieten. Denn als Reaktion auf den Digital Markets Act (DMA), der fairen Wettbewerb und Innovation fördern soll, wurde die erwähnte Maps-Verknüpfung für europäische Nutzer entfernt.

Wenn du auch zu den Nutzern gehörst, die das nervt und am Desktop-Rechner den Browser Chrome von Google nutzt, gibt es eine Lösung für dich. Im Chrome Web Store kannst du dir die kostenlose Erweiterung „Google Search Maps Button“ herunterladen und installieren. Auch für den Firefox-Browser ist die kostenlose Erweiterung verfügbar. Dieses Tool stellt den verlorenen Komfort effektiv wieder her. Es fügt die Schaltfläche „Karten“ nämlich wieder zu den Google-Suchseiten hinzu. Außerdem macht es die Kartenbilder der Suchergebnisse wieder anklickbar, um eine nahtlose Navigation zu ermöglichen.

Von der DMA-Änderung bei Google waren und sind auch viele andere Dienste betroffen, die nicht mehr automatisch miteinander verknüpft sind. Auf Wunsch kannst du diese aber über eine Webseite von Google wieder aktivieren.