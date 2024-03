Bisher wurden dir als Nutzer der Google-Dienste im Google Kalender die Geburtstage deiner Kontakte angezeigt, wenn du den Geburtstag im entsprechenden Kontakt hinterlegt hast. Das kannst du entweder über die Google-Weboberfläche und die entsprechenden Kontakte-Funktionen in Google Mail machen. Alternativ auch über ein Android-Handy im bei Google gespeicherten Kontakt. Jetzt aber hat Google die Geburtstage aus dem Kalender gestrichen – nicht ganz freiwillig.

Google: Funktion wegen rechtlicher Vorgaben deaktiviert

Hintergrund sind einmal mehr Datenschutz-Vorgaben in der EU. Genauer genommen das Gesetz über digitaler Märkte (GDM), besser bekannt als Digital Market Act (DMA). Hier musste Google auf diverse gesetzliche Vorgaben reagieren und Verknüpfungen in der Datenverarbeitung löschen. Das betrifft nun eben auch den Google Kalender und die Kontakte und somit die Geburtstage. In Kraft getreten ist das neue Gesetz am 6. März 2024.

Die Abschaffung der Verknüpfung betrifft auch andere Dienste. Zum Beispiel haben deine Eingaben in die Google Suche nun keine unmittelbare Auswirkung mehr auf die dir empfohlenen Videos bei YouTube. Das wiederum ist für viele Nutzer misslich, da sie sich an den Komfort der Verknüpfungen gewöhnt haben. Deswegen hat Google aber eine Möglichkeit geschaffen, dass du aktiv Einfluss auf die möglichen Verknüpfungen nehmen kannst.

Über eine eigens eingerichtete Webseite kannst du, wenn du in deinem Google-Konto angemeldet bist, folgende Dienste wieder miteinander verknüpfen: Google Suche, YouTube, Werbedienste, Google Play, Google Chrome, Google Shopping, Google Maps. In Deutschland kannst du darüber hinaus noch die Kontakte verknüpfen. Wenn diese Dienste verknüpft sind, kannst du deine Daten für bestimmte Zwecke untereinander und mit allen anderen Google-Diensten austauschen.

Kontakt-Freigabe bringt Geburtstage zurück

Wichtig: Alle in der Datenschutzerklärung von Google beschriebenen Arten von Daten können von verknüpften Google-Diensten untereinander ausgetauscht werden. Dazu gehören auch deine Aktivitätsdaten, während du mit deinem Konto angemeldet bist. Also ausdrücklich auch Suchanfragen und Videos, die du dir ansiehst.

Zum Kalenderproblem: Aktivierst du in der verlinkten Einstellungsseite die Freigabe der Daten deiner Kontakte, dann tauchen eingetragene Geburtstage wieder auf. Alternativ kannst du dir nur einen neuen Termin in den Kalender mit jährlicher Wiederholung einstellen.