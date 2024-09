Dickes Update: Zeitreisen und bessere Bilder für Google Maps

Die Zeitreisefunktion von Google Earth ist dabei nicht komplett neu. Doch ein ganzes Update-Paket erweitert die Funktionen und führt eine beeindruckende Sammlung von historischen Bildern ein, die bis zu 80 Jahre zurückreichen. Dazu verbessert Google die Karten-App Maps durch eine KI, die für bessere Bilder sorgen soll.

Zurück in die Vergangenheit: Historische Bilder von Google Earth

Die neueste Ergänzung von Google Earth bringt dir nicht nur einen Blick auf die Veränderungen der letzten Jahrzehnte, sondern auch auf die Evolution von Städten über einen viel längeren Zeitraum. Mit der neuen Bibliothek kannst du jetzt Orte wie San Francisco im Jahr 1938 erleben. Eine beeindruckende schwarz-weiße Luftaufnahme zeigt dir, wie der Hafen und die angrenzenden Stadtteile damals ausgesehen haben.

Historische Bilder werden auch für viele andere große Städte zur Verfügung stehen, darunter London, Berlin und Warschau. Laut Google sind die Informationen, die du durch diese historischen Aufnahmen gewinnst, nicht nur faszinierend, sie helfen auch zu verstehen, wie menschliche Aktivitäten und der Klimawandel die Landschaften im Laufe der Zeit verändert haben.

Google Earth: San Francisco

Verbesserte Google Maps Bildqualität durch KI-Technologie

Doch das ist noch nicht alles. Denn Google setzt mit dem Update-Paket auch neue KI-Modelle ein, um die Bildqualität in Google Maps und Google Earth zu verbessern. Sie sorgen laut Google dafür, dass Details und Farben in den Satellitenbildern klarer und lebendiger erscheinen. Unscharfe Bilder, die von Dunst oder Wolken beeinträchtigt werden, sollen so der Vergangenheit angehören.

Ein weiteres Highlight: Die beliebte Street-View-Funktion erhält ein umfassendes Update. Google plant, Street View auf fast 80 weitere Länder auszuweiten, sodass du bald noch mehr Möglichkeiten hast, die Welt zu erkunden. Und auch bestehende Länder dürfen sich auf aktualisierte Bilder freuen.

Die neuen historischen Bilder in Google Earth und die verbesserten Satellitenaufnahmen von Google Maps werden in dieser Woche sowohl für die Web- als auch die Mobilversionen der Apps ausgerollt. Wann das Update von Street View folgt, ist bisher nicht bekannt.