GEZ-Aus! Millionen Deutsche müssen ab sofort nicht mehr zahlen

Du schaust dir keine Sendungen bei ARD, ZDF und Co. an? Egal, trotzdem musst du monatlich 18,36 Euro an GEZ-Gebühren bezahlen. Und da man gar nicht monatlich zahlen kann, werden einmal im Quartal 55,08 Euro abgebucht. Nicht nur deshalb steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. „Zu vieles vom gleichen“ und Aussagen von Juristen, die behaupten, dass die GEZ-Gebühren gegen das Gesetz verstoßen, gießen Öl ins Feuer. Vielen Deutschen reicht es. Einer aktuellen Umfrage zufolge will kaum jemand weiterhin Rundfunkbeitrag bezahlen. Ganze 73 Prozent sind für die Abschaffung der GEZ-Gebühren. Für viele wird dieser Traum jetzt wahr.
Wer sich jetzt von den GEZ-Gebühren befreien lassen kann
Aus vielen Abiturienten werden jetzt Studenten. Zieht man dann zu Hause aus und etwa in ein Wohnheim ein, muss man plötzlich GEZ-Gebühren zahlen. Auch in einer WG wird der Rundfunkbeitrag fällig. Doch viele können sich davon befreien lassen. Voraussetzung dafür ist, dass man BAföG bezieht. Hierbei ist es egal, ob es sich um Schüler-BAföG, BAföG für Studenten oder das elternunabhängige BAföG handelt. Übrigens: Der Antrag auf Befreiung kann auch rückwirkend für die letzten drei Jahre (solange in diesen BAfög bezogen wurde) gestellt werden, so die Verbraucherzentrale.
Eine Wohngemeinschaft wird als ganz normaler Haushalt behandelt und man muss Rundfunkbeitrag zahlen. Wohnen in einer WG jedoch ausschließlich BAföG-Empfänger, können sich alle von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreien lassen, sodass niemand in der WG den Beitrag zahlen muss. Auch Zimmer in Studentenwohnheimen, die von einem allgemein zugänglichen Flur abgehen, gelten als Haushalt. Von den GEZ-Gebühren befreien lassen können sich alle, die BAföG beziehen. Ansonsten werden rund 55 Euro pro Quartal fällig.
Vom Rundfunkbeitrag abmelden: So geht’s
Doch nicht nur Studenten, Auszubildende und Schüler die Bafög bekommen, können sich von den GEZ-Gebühren befreien lassen. Auch Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II, Asylhilfeempfänger, sehbehinderte oder hörgeschädigte Menschen: Rund 2,8 Millionen Deutsche sind aus diesen und ähnlichen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit und müssen demnach keine GEZ-Gebühren bezahlen. Hier kann man eine Befreiung oder Ermäßigung online beantragen.
Rentner hingegen müssen die GEZ in vollem Umfang bezahlen. Es gibt aber eine Ausnahme: Bekommt man als Rentner zusätzlich zur Rente eine Sozialleistung, kann man sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Aber: Empfänger von Arbeitslosengeld I, Wohngeld oder Übergangsgeld haben keinen Anspruch auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht.
Mitreden
WAS ICH UND VIELE ANDERE SAGEN ⁉️🤬⁉️ DAS ES VON MIR NICHT EINEN CENT ZWANGSGEBÜHREN BEKOMMEN UND ICH DIE PROPAGANDA UND LÜGENPRESSE NICHT UNTERSTÜTZE DIE GERECHTIGKEIT WIRD SIEGEN … NICHT EINEN CENT FÜR ERPRESSUNGEN VIELE GRÜSSE AN DIE GERECHTIGKEIT …
das ist Diebstahl mit staatlicher Hilfe! GEZ muss weg, damit anständiger Journalismus wieder kommt!
Richtig so .Von mir gibt es auch nix ich schaue die ihren Dreck nicht und habe ihn noch nie geschaut..Die stopfen sich die Taschen voll und das auf unsere Kosten. Keiner müsste den Dreck mehr zahlen dann wäre ganz schnell ruhe mit den Mist..
Weg mit diesem Propagandafernsehen, völlig über finanzierte und überbezahlte Posten und Funktionen, es wird Zeit dieser Gesellschaft der gar auszumachen! Es ist nur noch eine von der Regierung gesponserte Lügenpresse!! Die gezeigten Nachrichten haben mit Pressefreiheit nichts mehr zu tun! Weg mit dieser Regierung und weg mit diesen Sendern🤮🤮🤮
ich bin der Meinung wer sich den Mist von ARD und ZDF ansehen will soll auch dafür bezahlen. Die Sender verschlüsseln und wie sky abrechnen. das wäre gerecht!
Weg mit den GEZ ZWANGS Gebühren.wie andere Länder auch. Die nehmen genug an Werbung ein.ubd die Gehälter sind Unverschämt!!!!
UND sofort DIE GEBÜHREN BEI RENTNERN STREICHEN WIE SCHON LANGE IN ABDEREN LÄNDERN!!!!!!!!!!!
ich hab zeit über 10 jahren kein fernsehsender angeschaut und radio interressiert mich auch nicht aber muss trotzdem zahlen.
ich finde das ist eine abzocke !
Für etwas bezahlen, was man nicht möchte ist zwanghafte Erpressung!
Das macht aber der deutsche Staat!,
Er erpresst seine eigenen Bürger.
Zahlt man nicht, steckt man Dich hinter Gitter.
Die GEZ gehört ohne wenn und aber
abgeschafft!!!!!
GEZ Gebühren sollten für alle abgeschafft werden!!! Egal für wenn sollte es 0€ Gebühren heißen!!!
Die Verantwortlichen sitzen doch alle in der Regierung und wer wählt diese Regierung? Dann regt euch doch nicht so auf🥳
Kein Fernseher, kein Radio und dennoch zahlen? Wenn ich nicht ins Kino gehe, sollte ich dann auch trotzdem zahlen. Ist doch logisch, oder?
Wenn ich so sehe, wie viele Rentner unter dem Existenzminimum leben, ist es eine dreißigkeit das die GEZ hier mit zwang Gebühren abzockt. Die Abschaffung der GEZ ist schon lange überfällig.Ich nenne das Staatlich geförderte Erpressung und Nötigung.
Wer sich im komplizierten politischen Tagesgeschäft und in Geschichte nicht auskennt, sollte sich mit Begriffen wie Lügenpresse und anderen totalitären Begriffen zurückhalten. Wer selber keine Ahnung hat und seine Meinung nur aus der Bildzeitung
bildet ,sollte besser in eine Partei eintreten und selber politische Mitwirkung praktizieren.
Wie man so einen Blödsinn schreiben kann ist mir unerklärlich.🙈
Wir leben in einem Jahrhundert wo der Mist weg muss. Die Privatsender bleiben auf der Strecken und schaffen es auch alleine. ARD ZDF und Co. zeigen auch Werbung und kassieren noch obendrein die Gebühren. Arme Rentner die am Minimum leben und auch kaum vor der Glotze sitzen und schon gar kein Radio hören.
Weg mit diesen Zwangsgebühren ! Die Deutschen werden abgezockt Ausländer zahlen nichts ???
Wer sagt denn das Ausländer NICHTS bezahlen???
weck mit zwangs gez doch Werbung keine normale Filme kommen nur scheiß
Die GEZ Gebühren müssen sofort abgeschafft werden und das Gebäude in Köln geschlossen.
Sie nehmen genug durch Werbung ein.
Aber das liegt auch daran dass viele Immer noch nicht aufgewacht sind in Deutschland und falsch wählen.Wählt die AFD bei den kommenden Bundestagswahlen dann geht es endlich wieder aufwärts mit unserem Oder glaubt ihr wirklich das wenn Mertz Bundeskanzler wird geht es Deutschland besser? Das ist genauso eine Lügen Partei wie die SPD.Leere Versprechungen und nach der Wahl passiert nichts mehr.Wählt endlich richtig und verpasst den Altparteien einen Denkzettel damit sie endlich mal merken, daß man so nicht mit seinem Volk umgeht.Wir sind das Volk und wir wählen die Regierung.
GEZ MUSS WEG! ABSCHLIESSEN WIRD MIT MILIONÄTEN VON ARD und ZDF, DIE UNS 76 JAHRE GESTOHLT HABEN, OHNE DASS WIR ETWAS WÜSSTEN, NUR DANKZEITUNGEN WIE BILD. DANKE BILD
Ich bin der Meinung, daß unser Staat, die Betrügereien der GEZ noch unterstützt. Alle privaten Sender ernähren sich von der reklame, warum koennen das die staatlichen Sender nicht? Und andere laender haben die. GEZ abgeschafft, wie geht das? Ist Deutschland unfähig das auch zu tun. Man hat so das Gefühl, das unsere Politiker auch von den Kuchen essen, sonst wuerden sie ja auf der Seite der befoelkerung stehen?
Für diesen manipulierten Scheissdreck Gebühren zu bezahlen ist eine Frechheit ohne Gleichen.Politisch ünterstützt. Eventuell verdient da jemand mit; würden böse Zungen vermuten.
Ganz ehrlich wozu GEZ bezahlen wenn für Dienstleister wie Vodafone oder magenda bezahlt das ist am Ende doppelt gemoppelt und unverschämt hoch 10 da soll man denen noch Geld zu kommen lassen obwohl man seinen Anbieter schon bezahlt Fakt ist wer einen anderen Anbieter hat sollte auch befreit werden von dem Verein !
GEZ Gebühren nur Abzocke als Geringverdiener. Was bringt GEZ nur Scheiß dafür zahlen. Nein
ich meine auch weg mi der Gez geb.
Wenn man eine Befreiung zur GEZ schickt.Kommen 3 Antworten..da fehlt was an Unterlagen.Also 4 mal hinschicken.Und wer zahlt meine Briefmarken? Meine Tintenpartrone ? Ich selber.
Ich schaue keine Sender…wie ARD,ZDF… läuft eh nur Sch..! oder radio ? Die Nachrichten kann man auch im Internet lesen oder man kauft eine Zeitung.
Weg mit der GEZ. Alle Politiker putzen sich daran Ihre Wurstfinger ab. Erstens ist unsre Regierung eine Farce und solange wir alle denen nichts entgegen setzen, machen die weiter in der Richtung, wie bisher. Keiner in diesem Lande will die haben. Die sind nicht mal legitim gewählt. Eine Wahl bringt uns überhaupt nichts, weil wenn mit Wahlen irgendwas verändert werden würde, dann wären die längst verboten.
Ich stimme allen zu das ist völlig ungerecht muß von der Rente noch GEZ bezahlen das örgert mich sehr weg damit
Wenn man mal ehrlich ist: vielen, die hier schreiben täte ein wenig Bildungsfernsehen gut. Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der einzig verlässliche. Und mit sehr, sehr wenig Werbung auch der einzig erträgliche. Die privaten schaffen es einfach nicht, die gleiche Qualität zu bringen.
Von daher sind die öffentlich-rechtlichen Sender eine Wohltat im Vergleich zu den sensationlüsternen Medien der Privatwirtschaft. GEZ – find ich OK.
Warum soll man für etwas bezahlen was man nicht gucken will? Warum hat Deutschland noch nicht die GEZ Gebühren abgeschafft wie andere Länder? Wieso müssen arme Rentner für etwas bezahlen was sie sich nicht leisten können und teilweise auch gesundheitsbedingt nicht hören oder sehen können? Wieso kriegt weder die SPD noch die CDU das hin diese Gebühren endlich abzuschaffen? Beantwortet mir die Regierung oder GEZ Zentrale diese Fragen bitte mal?
Der Kommentar von Reinhard!
Schlafen Sie weiter(auf dem Baum)
Kann es sein Sie profitieren von den Zwangsgeldern?
Sind Sie beschäftigt in der Abzocke NDR und ZDF?
Unsere Politiker reden stets von Demokratie. Doch Zwangsgebühren zahlt der Mensch nur in einer Diktatur, wie wir sie in unserem Deutschland mitlerweile haben. Für alles muss der kleine Mann zahlen, auch für den überflüssigen öffentlich-rechtlichen-Rundfunk, welcher schon seit vielen Jahren seinen Aufgaben nicht nachkommt.