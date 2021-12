Geschenke-Tipp von XLayer: Diese Gadgets laden dein iPhone praktisch auf

Du bist auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für deine Liebsten und weißt, dass bei jemandem bereits ein neues iPhone unter dem Baum liegen wird? Dann könnten die beiden Geschenkideen aus diesem Artikel das Geschenk perfekt ergänzen. Mit dem Multifunktions-Kabel von XLayer lädst du mehrere Geräte gleichzeitig auf und die XLayer Powerbank Wireless-Charger dockt magnetisch an dein iPhone an – so kannst du es unterwegs während des Ladens einfach mit einer Hand praktisch weiternutzen.

Drei Geräte mit nur einem Kabel laden? XLayer zeigt, wie’s geht!

Unser Geschenk-Tipp Nummer eins als Ergänzung zum iPhone: Das XLayer 3-in-1 Multifunktions-Kabel. Das hat an dem einen Ende einen USB-A-Anschluss und an dem anderen Ende gleich drei. Und zwar einen Lightning- und einen USB-C-Anschluss sowie einen Lade-Anschluss für die Apple Watch. So kannst du zum Beispiel dein neues iPhone mit nur einem Kabel über den Lightning-Anschluss aufladen, während du die Apple Watch auflädst. Beim Aufladen der smarten Armbanduhr hält die Uhr dank eines Magnets immer in Position. Dadurch kommt es zu keinen Abbrüchen im Ladevorgang. Und zeitgleich lädst du noch ein weiteres Gerät über USB-C – etwa Bluetooth-Kopfhörer oder ein Tablet.

Besonders praktisch bei dem Multifunktions-Kabel: Du brauchst nur einen USB-Steckplatz, um bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Dazu lässt sich das Zubehör – wie jedes herkömmliche Kabel – entweder in den USB-Anschluss eines Laptops stecken oder direkt in einen Adapter für die Steckdose. Du musst allerdings nicht immer drei Geräte gleichzeitig aufladen. Stattdessen kannst du auch nur einen oder zwei der Anschlüsse nutzen, um deine Geräte mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Vorteil: Du musst nicht mehrere Kabel mit dir herumtragen und hast nie wieder nervigen Kabelsalat. Mit dem 3-in-1-Kabel hast du immer alles Wichtige zusammen und vergisst kein zusätzliches Ladekabel mehr.

XLayer Multifunktionskabel im Einsatz

Hochwertiges 3-in-1-Kabel für weit entfernte Steckdosen

Mit dem XLayer-Ladekabel lädst du nicht nur ein Gerät auf, sondern hast für verschiedene Geräte immer den richtigen Stecker parat. So wird das Kabel ein idealer Begleiter auf Reisen mit Hobby-Equipment (Kamera, Kopfhörer) oder Dienstreisen (Tablet, Smartphone). XLayer verspricht eine hochwertige Verarbeitung des Kabels und somit eine lange Lebensdauer, was es zu einem nachhaltigen Helfer macht. Bekanntermaßen verzichten viele Smartphone-Helfer mittlerweile auf Standard-Kabel im Lieferumfang ihrer Geräte.

Außerdem erwähnenswert: Mit einer Kabellänge von 1,5 Metern ist das XLayer-Kabel in der Regel lang genug, um das iPhone bequem vom Bett aus zu bedienen, während es an der Steckdose hängt. Oder du legst das Multifunktions-Kabel auf deinen Schreibtisch und steckst es am Fußboden in die Steckdose. Mit der großzügigen Kabellänge erreichst du auch weiter entfernte Steckdosen ohne Probleme.

XLayer Powerbank lädt dein iPhone unterwegs – ohne lästige Kabel

Kommen wir zu unserem zweiten Geschenk-Tipp als Ergänzung zum iPhone: der XLayer Powerbank Wireless-Charger. Dieser Zusatzakku macht sich die MagSafe-Funktion neuerer iPhone-Modelle zunutze. Denn die Apple-Smartphones ab der 12. Generation lassen sich kabellos über die Rückseite des Handys aufladen. Hier hält ein Kabel mithilfe eines Magneten an der Rückseite des iPhones in Position.

Die XLayer Powerbank Wireless-Charger funktioniert genauso, kommt allerdings ohne ein Kabel aus. Denn hierbei handelt es sich um eine Powerbank, die sich einfach an der Rückseite des iPhones andocken lässt. Dieses Feature ist bei einer Powerbank besonders praktisch. Denn so kannst du das Smartphone während des Ladens einfach weiterhin mit nur einer Hand nutzen – ohne eine kabelgebundene Powerbank in der anderen Hand halten zu müssen. Sie bleibt dabei dank des Magnets ebenfalls immer an der richtigen Stelle und lädt ohne Abbrüche. So kommt das iPhone-Gadget beim Aufladen ganz ohne lästige Kabel aus.

XLayer-Powerbank hält magnetisch an der iPhone-Rückseite

Klein und handlich: Weitere Geräte lädst du über zusätzliche Anschlüsse

Zusätzlich praktisch bei der XLayer Powerbank Wireless-Charger: Hier sind zwei reguläre USB-Ports verbaut, über die du gleichzeitig zwei weitere Geräte aufladen kannst, wie beispielsweise Kopfhörer oder ein Tablet mit USB-Stecker. Die Powerbank hat eine Kapazität von 5.000 Milliamperestunden, was je nach iPhone-Modell für etwa eine bis eineinhalb Aufladungen reichen dürfte. Kabellos erreicht die Powerbank eine Output-Leistung von 15W. Der verbaute USB-C-Port ist sowohl Ein- als auch Ausgang und liefert zum Aufladen eine Ausgangsleistung von bis zu 20W.

Vier LEDs zeigen dir darüber hinaus an, wie viel Energie die Powerbank noch hat – so weißt du immer Bescheid, wann die Powerbank Strom benötigt. Ist sie einmal leer, lädst du sie über ein USB-C-Kabel auf. Die XLayer Powerbank ist dabei klein und handlich, wodurch sie sich gut in einer Jacken- oder Handtasche verstauen lässt.