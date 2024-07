Ford Capri Electric: Ein Kultwagen kehrt als E-Auto zurück

Der Ford Capri ist so etwas wie der Inbegriff eines Sportcoupés. Erstmals wurde er im Jahr 1969 produziert, sein Aus kam knapp 20 Jahr später. Und jetzt, rund 40 Jahre danach, erlebt das Kultauto (s)ein Comeback. Denn Ford lässt den Capri als Elektroauto wiederauferstehen. Allerdings in etwas anderer Form als aus der Vergangenheit gewohnt. Künftig wird der Kultwagen – ganz der Nachfrage in der Gegenwart entsprechend – nämlich als SUV-Coupé angeboten.

Ford Capri Electric: Zum Start sind zwei Varianten verfügbar

Interessenten haben die Wahl zwischen zwei rund 4,6 Meter langen und mit einem knapp 2,8 Meter langen Radstand ausgestatteten Modellen: Der Ford Capri Extended Range RWD wird mit einem 77 kWh großen Akku ausgestattet sein, der sich an Schnellladesäulen mit bis zu 135 kW wiederaufladen lässt. Die Leistung dieses Autos mit Hinterradantrieb gibt Ford mit 210 kW / 286 PS an, die WLTP-Reichweite mit bis zu 627 Kilometern. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll in 6,4 Sekunden möglich sein.

Ein flach nach hinten abfallendes Dach zeichnet den neuen Ford Capri aus.

Ergänzend dazu steht das neue E-Auto auch als Ford Capri Extended Range AWD mit Allradantrieb zur Verfügung. Dann ausgestattet mit einer 79 kWh großen Batterie, die sich an HPC-Ladesäulen unter optimalen Bedingungen mit bis zu 185 kW aufladen lässt. Zudem steht beim Allrad-Modell mehr Leistung zur Verfügung: 250 kW / 340 PS. Das erlaubt einerseits einen schnelleren Sprint aus dem Stand auf 100 km/h: in 5,3 Sekunden laut Herstellerangaben. Die WLTP-Reichweite fällt andererseits etwas schwächer aus und liegt bei bis zu 592 Kilometern.

Gemeinsam haben beide Varianten, dass das Aufladen mit Wechselstrom an AC-Ladesäulen oder an der heimischen Wallbox mit maximal 11 kW möglich ist. Das Drehmoment beim RWD-Modell liegt bei 545 Nm, bei der AWD-Variante kommen 134 Nm an der Vorderachse dazu. In der Spitze fahren beide rund 2,1 Tonnen schweren Capri-Modelle 180 km/h.

Capri oder Capri Premium?

Und wie sieht es mit dem Ladevolumen im Kofferraum aus? Mit umgelegten Rücksitzen steht ein Gepäckraumvolumen von bis zu 1.510 Litern zur Verfügung. Mit fünf Sitzen sind es rund 570 Liter. Im Innenraum steht neben einem 5,3 Zoll großen digitalen Kombiinstrument hinter dem Lenkrad ein 14,6 Zoll großes Zentraldisplay zur Verfügung, das schwenkbar ist und hinter dem sich ein Ablagefach versteckt. Ein Smartphone lässt sich kabellos über Apple CarPlay und Android Auto mit dem Ford Capri verbinden. Zahlreiche Assistenzsysteme sind Teil der Serienausstattung.

Aufgeräumt und stilvoll: der Innenraum im neuen Ford Capri.

Wer sich für die Standard-Ausstattung entscheidet, erhält sein neues SUV-Coupé von Ford mit 19-Zoll-Leichtmetallrädern. In der teureren Premium-Ausführung sind 20-Zoll-Felgen ab Werk montiert, es steht ein hochwertigeres B&O Soundsystem mit drei zusätzlichen Lautsprechern inklusive Subwoofer zur Verfügung und es lässt sich eine elektrische Heckklappe nutzen. Zudem ist das Premium-Modell im Innenraum mit einer Ambientebeleuchtung ausgestattet.

Schade: Eine insbesondere im Winter vorteilhafte Wärmepumpe ist nur gegen Aufpreis (+1.050 Euro) erhältlich. Gleiches gilt für ein Panorama-Glasdach (+950 Euro). Erfreulich ist aber, dass serienmäßig eine Vorkonditionierung der Lithium-Ionen-NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) möglich ist. Und zwar einerseits automatisiert unter Einbeziehung des Navigationssystems oder bei Bedarf auch manuell.

Was kostet der Ford Capri als Elektroauto?

Zum Modellstart bietet Ford den neuen vollelektrischen Ford Capri ab 51.950 Euro mit Heckantrieb an. In der Premium-Ausführung liegt der Listenpreis bei mindestens 55.650 Euro. Als Allrad-Modell musst du mit einem Aufpreis von knapp 4.000 Euro rechnen. Sechs Farben stehen zur Auswahl, wobei nur die Ausführung Vivid Yellow (Gelb) ohne Aufpreis angeboten wird. Andere Lackierungen kosten bis zu 1.000 Euro extra. Die Lieferzeit liegt aktuell bei circa 20 Wochen, gebaut wird der Capri in den Ford-Werken in Köln.