Letzte Chance bei Netflix: Diesen Oscar-prämierten Film solltest du gesehen haben

Zum Start des neuen Monats kannst du dich bei Netflix nicht nur auf neue Inhalte wie „The Adams Project“ oder „Windfall“ freuen. Ein Oscar-prämierter Actionfilm muss den Streaming-Dienst verlassen. Nicht nur Leonardo DiCaprio spielt in dem Blockbuster eine Hauptrolle, sondern auch Peaky Blinder-Star Tom Hardy.

Dieser Action-Thriller muss Netflix verlassen

Lange musste Leonardo DiCaprio auf seinen Oscar warten. Nach Erscheinen des Actionsfilms „The Revenant – Die Rückkehrer“ war jedoch schnell klar, dass der Hollywood-Schauspieler die Auszeichnung erhalten muss. So geschah es. 2015 kam der Film in die Kinos, kurz nachdem der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu bereits mit „Birdman“ Erfolge feiern konnte. Mittlerweile ist „The Revenant – Die Rückkehrer“ bei sämtlichen Streaming-Diensten verfügbar gewesen.

Und hier ist das Stichwort: Der Film kehrt Netflix schon bald den Rücken. Nur noch bis zum 3. März kannst du die Geschichte rund um den Trapper Hugh Glass (DiCaprio) ansehen.

Darum geht es in „The Revenant“

Die Verfilmung von Iñárritu basiert auf dem Roman „Der Totgeglaubte – Eine wahre Geschichte“ von Michael Punke. Die Geschichte spielt in den 1820er-Jahren in den USA, wo der Trapper Hugh Glass den Missouri River erforscht. Der eigentlich erfahrene Trapper gerät in einem unachtsamen Moment jedoch in die Fänge eines Grizzlys, der ihn fortan angreift. Glass scheint zu sterben, sodass seine machthungrigen Begleiter John (Tom Hardy) und Jim (Will Poulter) ihn im Wald zurücklassen. Sie rauben seine Ausrüstung und Gewehre und überfallen ein Dorf, in dem Ureinwohner leben. Doch es kommt anders: Glass überlebt – und nimmt Rache.

Hier siehst du Leonardo DiCaprio in seiner Oscar-prämierten Rolle trotzdem

Obgleich „The Revenant – Die Rückkehrer“ Netflix zum 3. März verlässt, hast du dennoch die Chance, den Film zu streamen. Verfügbar ist der Action-Streifen nach wie vor bei Disney+. Abonnenten müssen hier also keine weiteren Kosten einplanen. Wie lange der Film noch beim Streaming-Dienst des Mickey Mouse-Konzerns verfügbar ist, ist nicht klar.