Dieser Thriller sorgt für Gänsehaut: Filmtipp mit Peaky Blinders-Star bei Amazon Prime Video

Schluss mit Plüsch, Liebe und endlosen Romanzen. Du willst etwas ansehen, das dir einen Schauer über den Rücken jagt? Dann haben wir einen Filmtipp für dich, der nicht nur für Gänsehaut sorgt, sondern jetzt auch kostenlos bei Amazon Prime Video verfügbar ist.

The Nightingale: Rachedurst vom Feinsten

1825: Die junge Irin Clare (Aisling Franciosi) ist eine verurteilte Straftäterin und damit nahezu Rechtslos. Sie endet in der britischen Strafkolonie Van Diemen‘s Land, was heute Tasmanien ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Eddie (Charlie Shotwell) und ihrer Tochter hofft sie, bald aus der Strafkolonie entlassen zu werden. Doch der britische Leutnant Hawkins (Sam Claflin) findet viel zu sehr Gefallen an der jungen Frau, als das er sie gehen lassen wollte. Immer wieder macht er ihr falsche Hoffnungen, um seine „singende Nachtigall“ zu halten und sexuelle Gefälligkeiten von ihr zu bekommen.

Die Situation spitzt sich zu: Hawkins und Eddie geraten aneinander, was tödliche Konsequenzen für die kleine Familie hat. Clare überlebt und entkommt der Strafkolonie. Sie sinnt nur nach einem: Rache. Gemeinsam mit dem Ureinwohner Billy (Baykali Ganambarr) flieht sie in die Tiefen des tasmanischen Urwaldes, Hawkins und seinen Kumpanen auf der Spur.

So streamst du den Filmtipp

„The Nightingale – Schrei nach Rache“ ist jüngst zum Portfolio von Amazon Prime Video dazu gekommen. Du kannst den Film ohne Zusatzkosten sehen, wenn du den Streaming-Dienst abonniert hast. Pro Monat werden dafür 7,99 Euro fällig. Wenn du erst einmal in das Angebot von Amazon Prime Video hineinschnuppern willst, kannst du den Dienst 30 Tage lang kostenfrei testen.

Ursprünglich startete der Film 2020 in den Kinos. Auf der Webseite Rotten Tomatoes, die Filmkritiken und Bewertungen sammelt, wie veröffentlicht, erhält „The Nightingale – Schrei nach Rache“ im Schnitt positive Rezensionen. Der Thriller erlangt damit eine Bewertung von 86 Prozent.