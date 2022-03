Sensationelle Kult-Comebacks bei Amazon Prime Video

Zugegeben: Wir sind etwas spät dran mit den Neuvorstellungen der Serien- und Film-Tipps für Prime Video im März 2022. Der Grund ist recht schnell erklärt: Denn der Video-on-Demand-Dienst von Amazon hat seine Neuerscheinungen für die kommenden Wochen erst am vergangenen Montag präsentiert. Genau an jenem Tag also, als wir mit einem Großteil unseres redaktionellen Teams auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona unterwegs waren. Die gute Nachricht aber ist: Du hast nicht viel verpasst. Denn die interessantesten Neustarts im März stehen noch bevor.

„Star Trek: Picard“ Staffel 2

Für Fans von „Star Trek: Picard“ geht es schon ab dem 4. März 2022 mit neuen Episoden weiter. Und klar, trotz aller Schicksale zum Ende der ersten Staffel, ist auch in der Fortsetzung wieder der legendäre Captain Jean-Luc Picard mit von der Partie. Ihm und seiner Crew steht eine aufregende, neue Reise bevor: Sie brechen auf in die Vergangenheit. Picard stellt sich mutig den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten – doch er muss sich bei einer ultimativen Prüfung auch einem seiner größten Feinde stellen: Q.

In Staffel 2 von „Star Trek: Picard“ ist auch Q (links) mit von der Partie.

„Upload“ Staffel 2

Ebenfalls in die zweite Staffel startet ab dem 11. März 2022 bei Prime Video die nerdige Serie „Upload“. Ein Leben nach dem Tod in einer perfekt anmutenden Scheinwelt? Genau darum geht es in dieser Produktion, die Science-Fiction und Comedy miteinander kombiniert. Sie spielt in einer technologisch fortgeschrittenen Zukunft, in der es neben Hologramm-Telefonen, 3D-Lebensmitteldruckern und automatisierten Lebensmittelläden auch die Option gibt, nach dem Tod in ein virtuelles Leben „hochgeladen“ zu werden.

Und in den neuen Episoden steht Nathan an einem Scheideweg in seinem Leben (nach dem Tod). Seine Freundin Ingrid ist unerwartet ins virtuelle Lakeview gekommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu Nathan wieder zu vertiefen. Doch sein Herz sehnt sich insgeheim immer noch nach seinem Kundenservice-Engel Nora. Währenddessen ist Nora von der Bildfläche verschwunden und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe „The Ludds“ eingelassen. Die zweite Staffel ist voller innovativer Konzepte aus der nahen Zukunft, darunter Lakeviews neuestes digitales In-App-Babyprogramm namens „Prototykes“ und andere satirische Einblicke in den technologischen Fortschritt und die bevorstehenden Kopfschmerzen. Du willst mehr wissen? Der nachfolgende Trailer gestattet dir einen Blick auf das, was ab dem 11. März 2022 in den neuen Folgen von Upload zu sehen sein wird.

Titel Staffel abrufbar ab Feuerwehrmann Sam! 11 & 12 1. März 2022 The Flash 7 1. März 2022 The L World 1-6 3. März 2022 Star Trek: Picard 2 4. März 2022 Lost 1-6 7. März 2022 Four Weddings And A Funeral 1 9. März 2022 Upload 2 11. März 2022 Fargo 1-4 14. März 2022 Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 1 25. März 2022 Wolf Like Me 1 1. April 2022 The Wilds 2 6. Mai 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 LOL: Last One Laughing 3 Frühjahr 2022 Damaged Goods 1 2022 Diabolical 1 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Nicht für März relevant, aber an dieser Stelle schon mal eine Erwähnung wert: Ab dem 6. Mai geht es bei Prime Video mit der zweiten Staffel von „The Wilds“ weiter. Darin geht der Überlebenskampf für die auf einer Insel gestrandeten jungen Frauen weiter – denn das Experiment, dem sie ausgesetzt wurden, ist noch lange nicht vorbei.

„Deep Water“ – Ein Amazon Original Film

Oder suchst du eher nach einer neuen cineastischen Unterhaltung bei Prime Video? Dann möchten wir dich an dieser Stelle auf den neuen Amazon Original Film „Deep Water“ hinweisen, der ab dem 18. März 2022 verfügbar ist. Ben Affleck und Ana de Armas spielen darin Vic und Melinda Van Allen, ein wohlhabendes Ehepaar aus New Orleans, dessen Ehe unter der Last von Missgunst, Eifersucht und Misstrauen zerbricht. Als ihre gegenseitigen Provokationen und Psychospielchen eskalieren und Melindas außereheliche Liebschaften zu verschwinden beginnen, entwickeln sich die Dinge schnell zu einem tödlichen Katz- und Mausspiel. „Deep Water“, inszeniert von Adrian Lyne, einem der berühmtesten Filmemacher des Genres, markiert die Rückkehr des erotischen Thrillers und zeigt, wie weit Menschen bereit sind, zu gehen.

Titel verfügbar ab The Wedding Party: Was ist schon Liebe? 1. März 2022 Never Back Down 2: The Beatdown 1. März 2022 Justice League 1. März 2022 The Trip - Ein mörderisches Wochenende 1. März 2022 Nomis 2. März 2022 Honig im Kopf 3. März 2022 Wickie Und die Starken Männer: Das Magische Schwert 3. März 2022 Compulsion - Abgründe der menschlichen Seele 4. März 2022 Die Monster Academy 4. März 2022 Men At Work: Miami 4. März 2022 Richard Jewell 5. März 2022 The King Of Staten Island 5. März 2022 Geostorm 6. März 2022 The Mule 6. März 2022 Jason Bourne 7. März 2022 Die Bourne Identität 7. März 2022 Die Bourne Verschwörung 7. März 2022 Das Bourne Ultimatum 7. März 2022 Das Bourne Vermächtnis 7. März 2022 The Witch Next Door 8. März 2022 Ip Man 4: The Finale 10. März 2022 Love, Rosie - Für Immer vielleicht 10. März 2022 Die Boonies – Eine Bärenstarke Zeitreise 11. März 2022 Dunkirk 11. März 2022 Hugo 11. März 2022 Pig 11. März 2022 Game Night 12. März 2022 Harriet - Der Weg in die Freiheit 12. März 2022 Pain & Gain 12. März 2022 Man lernt nie aus 13. März 2022 Narziss Und Goldmund 13. März 2022 Jagd auf Roter Oktober 13. März 2022 The LEGO Movie 2 13. März 2022 Der Anschlag 15. März 2022 Stockholm Story: Die Geliebte Geisel 15. März 2022 Waves 16. März 2022 Sully 17. März 2022 Requiem For A Dream 17. März 2022 Deep Water

18. März 2022 Amazon Original

Vincent will Meer 18. März 2022 Hot Dog 19. März 2022 Lockdown mit Hindernissen 19. März 2022 Zone 414 - City of Robots 19. März 2022 Die Mumie 20. März 2022 The Last Samurai 21. März 2022 Speed Racer 21. März 2022 Storche - Abenteuer Im Anflug 21. März 2022 Burn - Hell of a Night 22. März 2022 Quick - Die Erschaffung eines Serienkillers 22. März 2022 Madagascar 23. März 2022 The Nightingale 23. März 2022 Shoot 'em up 25. März 2022 Nix wie weg - Vom Planeten Erde 26. März 2022 The Green Knight 26. März 2022 The Way Back 26. März 2022 Dirty Grandpa 29. März 2022 The 12th Man 29. März 2022 Bruder vor Luder 29. März 2022 Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 30. März 2022 Suicide Squad 31. März 2022 Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub 31. März 2022

Außerdem haben wir dir in den vergangenen Tagen auch schon alle Informationen zusammengetragen, was die packenden Neustarts bei anderen VoD-Diensten betrifft.

