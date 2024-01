Dieser Film ist die Nummer 1 auf Netflix: Eine Geschichte, die unter die Haut geht

Es ist eine ungeheuerliche Geschichte, wie sie nur ganz selten geschieht. Und sie geschah tatsächlich, wenngleich Netflix sie zugunsten dramatischer Zwecke hier und da wohl ein wenig angepasst hat. „Die Schneegesellschaft“ klingt nach einem Heimatfilm in den Bergen – doch damit hat sie, bis auf die Berge, rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil: Es geht in die Anden von Chile in den 1970er-Jahren, wo ein Flugzeug geradewegs in den Bergen abstürzt.

„Die Schneegesellschaft“: Wunder oder Tragödie?

Es schreibt das Jahr 1972. Fliegen kommt gerade erst in Mode, sodass sich nicht jedermann ein Ticket leisten kann. Umso spannender ist es für die Rugby-Mannschaft Old Christians aus Uruguay, dass sie für ein Freundschaftsspiel nach Chile fliegen sollen. Ein Flug, der das Leben der Spieler für immer verändern soll. Doch nicht wegen des Spiels. Verheerende Fehler bringen die Maschine kurz vor der Landung zum Absturz – mitten in den schneebedeckten Wipfeln der Anden auf 4.000 Metern Höhe.

„Eine Tragödie, sagen die einen. Ein Wunder, sagen die anderen.“ Denn einige Passagiere überleben, teils verletzt, teils unversehrt. Doch kaum haben sie den ersten Schock überwunden, kommt der nächste: Wann werden sie gerettet? Werden sie überhaupt von Suchtrupps gefunden? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Mitten in einer lebensfeindlichen Umgebung in Minusgraden und ohne Lebensmittel. Ein Umstand, der die Passagiere und Freunde zum Äußersten treibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Drama auf Basis wahrer Begebenheiten

Der Absturz der Maschine Fuerza-Aérea-Uruguaya-Flug 571 geht in die Geschichte ein und passierte genau so oder so ähnlich. Ohne das Ende oder die genauere Handlung des Films vorwegzunehmen, mussten die Überlebenden des Flugs über Wochen ausharren und sich immer wieder neue Ideen einfallen lassen, um eine weitere Nacht zu überstehen. Das Besondere des Falls ist darüber hinaus der beschlossene Pakt, der die Opfer zu Kannibalen machte. Darüber hinaus sind nicht nur zwei Überlebende ebenfalls in kurzen Sequenzen, sondern auch größtenteils Laienschauspieler in den Hauptrollen zu sehen.

Netflix macht aus den wahren Begebenheiten sowie auf Basis des gleichnamigen Romans von Pablo Vierci ein knapp zweieinhalb stündiges Drama mit eindrucksvollen Bildern, die die Geschehnisse lebhaft ins Wohnzimmer bringen. Untermalt wird das abermals von Fotografien aus der Zeit selbst, die Überlebende und das Flugzeugwrack zeigen.

Seit seiner Veröffentlichung bei Netflix Anfang Januar avanciert „Die Schneegesellschaft“ zu den Top 1 der nicht-englischsprachigen Filme beim Streaming-Dienst mit beinahe 30 Millionen Views in den ersten anderthalb Wochen. Wenig verwunderlich, dass das Überlebensdrama auch bei den Oscars 2024 Erwähnung in der Kategorie „Bester Internationaler Film“ finden soll. Wer den Film bereits gesehen hat, kann sich hier auch das Making-of und nachfolgend hinter den Kulissen ansehen: