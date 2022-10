Brutal und schonungslos: Dieses Epos zeigt den Krieg, wie du ihn noch nie gesehen hast

Im Oktober hat Netflix ein absolutes Kriegsepos im Gepäck: „Im Westen nichts Neues“. Dabei handelt es sich um eine deutsche Produktion, in der Felix Kammerer und Daniel Brühl einige der Hauptrollen übernehmen. Die Serie spielt nicht nur im Krieg, sondern ist auch die erste deutsche Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1928.

Im Westen nichts Neues: Düstere und unheilvolle Kriegswirren

Nicht der Zweite, sondern der Erste Weltkrieg ist es, der dem 17-jährigen Paul (Paul Kammerer) den Atem verschlägt und in seinen Bann zieht. Für sein Vaterland kämpfen ist es, was er will, weswegen er kurzerhand völlig euphorisch an die Westfront zieht. Doch dass man den Krieg daheim romantisiert, wird Paul schnell klar. Die Realität des Krieges ist kalt und bitter, was der junge Soldat schnell zu spüren bekommt. „Im Westen nichts Neues“ zeigt, wie schonungslos der Krieg ist und dass es auch keine Helden gibt oder gar geben kann. Paul und seine Freunde Albert (Aaron Kropp) und Frantz (Moritz Klaus) geraten von einer Schlacht in die nächste.

Parallel erzählt der Film eine weitere Geschichte: Die des deutschen Diplomaten Matthias Erzberger (Daniel Brühl), der versucht, einen Friedensvertrag mit den Alliierten abzuschließen. Der blutige Krieg soll enden – doch die Alliierten geben sich hart.

Kriegsepos im Stream: Aktuell wie nie

Erich Maria Remarque diente selbst an der Westfront und ließ seine Erfahrungen in seinen Kriegsroman einfließen. Der als Anti-Kriegsliteratur gehandelte Roman wurde bereits in den 1930ern in den USA verfilmt und gewann infolgedessen zwei Oscars. Auch die Neuverfilmung von Edward Berger wird schon jetzt als Oscar-Kandidat für die Filmpreisverleihung 2023 gehandelt.

Die deutsche Produktion von „Im Westen nichts Neues“ ist ab heute, 28. Oktober, exklusiv im Stream bei Netflix verfügbar. Zuvor lief „Im Westen nichts Neues“ für kurze Zeit im Kino.

Dabei kommt der Film in einer Zeit, in der er passender nicht sein könnte. Stichwort: Ukraine-Krieg. „Im Grunde hat sich die Geschichte nicht verändert. Vor 100 Jahren sind die jungen Menschen in den Krieg gezogen und wurden von Demagogen durch Propaganda und Manipulation dazu bewegt, dies mit Begeisterungsstürmen zu tun. So ist es heute auch. Das hat sich nicht geändert“, meint Regisseur Berger gegenüber dem NDR im Interview.