Filmtipp bei Netflix: Packender Thriller mit Marvel-Stars im Stream

Jeremy Renner ist derzeit ein gefeierter Superhelden-Star. In Disneys Marvel-Serie „Hawkeye“ spielt er Hawkeye höchstpersönlich und nimmt es mit allerhand Schurken auf. Mit Bösewichten im realen Leben bekommt es Renner auch als Wildhüter Cory Lambert in „Wind River“ zu tun. Der Thriller basiert auf einer wahren Begebenheit und hält dich für knapp zwei Stunden in Atem.

Wind River: Thriller mit Spannungs-Garantie

Cory Lambert (Renner) ist seines Zeichens Wildhüter im Indianerreservat Wind River. Er kümmert sich um Fischerei sowie die Wild-Abteilung, wodurch er immer wieder auf Jagd nach Kojoten im Reservat unterwegs ist. Doch anstatt eines Wildtiers findet Cory eines Tages die Leiche eines jungen Mädchens, mitten im Schnee und fernab von jeglicher Zivilisation. Wie kam das Mädchen dorthin? Und was stieß ihr zu?

Der Fall scheint mysteriös, sodass das FBI nicht lange auf sich warten lässt. Die Agentin Jane Banner (Elizabeth Olsen) ist auf den Fall angesetzt, bittet Cory jedoch aufgrund seiner guten Ortskenntnisse um Hilfe. Dieser kämpft allerdings noch mit dem Tod seiner eigenen Tochter, die nicht nur mit der Toten befreundet war, sondern ebenfalls im Schnee umkam. Doch er kann nicht ablehnen. Gemeinsam brechen sie auf, um die Wahrheit aufzudecken. Ein Rennen gegen die Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Hier streamst du den preisgekrönten Film

„Wind River“ ist nicht nur ein Thriller. Regisseur Taylor Sheridan („Hell or High Water“) verbindet das Genre mit klassischen Elementen des Western und nutzt das vielfach verwendete Narrativ „Cowboys und Indianer“. Die Erzählung stützt sich dabei auf die klassische Whodunit-Frage, geht letztlich aber weit darüber hinaus und stellt neben der Kriminalgeschichte auch die Kluft zwischen Amerika und seinen Native Americans in den Fokus.

Die Hauptdarsteller des Films sind sich keineswegs unbekannt – im Gegenteil: Renner und Olsen standen bereits in Marvels „The Avengers 2: Age of Ultron“ und „The First Avenger: Civil War“ gemeinsam vor der Kamera.

„Wind River“ findest du nun exklusiv bei Netflix im Stream. Einen kostenlosen Probemonat bietet der Dienst nicht mehr an, sodass du direkt ein Abo abschließen musst, um den Thriller ansehen zu können – sofern du noch kein Kunde bist. Alle Informationen rund um Kosten, Laufzeit und Co. haben wir in diesem Ratgeber zusammengetragen: