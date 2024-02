Filme zu Valentinstag: Das sind die Top 3 Klassiker, die immer gehen

Der Valentinstag fällt 2024 auf einen Mittwoch. Einem entspannten Tag und einem gemütlichen Filmabend mit deinem oder deiner Liebsten, Popcorn, Schokolade, Bier, Sekt und anderen Leckereien steht trotzdem nichts im Wege. Doch am Anfang eines Filmabends steht immer die komplizierte Frage: Welchen Film willst du gucken?

Pretty Woman

Richard Gere und Julia Roberts in einem der rührseligsten Filme aller Zeiten. Das Callgirl Vivian Ward (Roberts) begegnet eines Abends dem charmanten und gutaussehenden Geschäftsmann Edward Lewis (Gere) und geht mit ihm aufs Zimmer. Edward bucht Vivian für eine Woche – ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Eine denkwürdige Entscheidung, die das Leben der jungen Frau auf den Kopf stellt.

(500) Days Of Summer

Nicht jede Beziehung soll sein. Doch dass Summer nicht das Gleiche will wie Tom, muss er erst mal verstehen. Er braucht eine Weile bis er Summer loslassen kann und versteht, was in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist. Der Film „(500) Days of Summer“ mit Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel zeigt was passieren kann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die nicht das Gleiche möchten.

Hitch

Manche Menschen haben kein Talent zum Dating. Doch das ist nicht schlimm – dafür gibt es Hitch (Will Smith). Er ist selbsternannter Date-Doktor und weiß, was Frauen wollen. Somit verhilft er Männern zu Dates und gibt ihnen Flirt-Tipps. Doch dass er sich überschätzt, muss ihm erst Sarah (Eva Mendes) beibringen. Kaum dass er sie kennt, bekommt der Date-Doktor Probleme.