Fernsehen über Satellit: Das passiert mit ARD, ZDF & RTL

Am kommenden Dienstag verschwinden vier TV-Sender vom Satellit. Die ARD wird die Verbreitung der Programme ONE und tagesschau24 sowie das gemeinsam mit dem ZDF veranstaltete Programm phoenix und ARTE auf Astra einstellen – zumindest in der SD-Variante. Zum Empfang brauchst du künftig Technik, die den HD-Empfang ermöglich. Doch damit nicht genug. Denn eigentlich war geplant, dass schon Anfang 2021 die Sender der ARD und des ZDF auch die SD-Signale ihrer Hauptsender abschalten. Wegen der Corona-Pandemie hat man sich zunächst entschieden, die Sender weiter senden zu lassen. Auch die dritten Programme in SD hätte man abgeschaltet.

ARD, ZDF und RTL bleiben in SD auf Astra

Der Privatsender RTL hatte seine SD-Verträge mit Astra schon Anfang 2020 verlängert. Der Grund: RTL ist per Satellit in HD nur gegen Geld zu empfangen. Das sind aber viele Zuschauer nicht bereit zu zahlen. Nur wenige Nutzer haben entsprechende Angebote gebucht. Eine Abschaltung des unverschlüsselten SD-Signals würde bei RTL also für einen massiven Reichweitenverlust und somit für einen Einbruch bei den Werbeeinnahmen sorgen. Bis 2024 bleibt der Sender sicher über Astra empfangbar.

Auch das ZDF hat im Mai 2020 bekannt gegeben, vorerst weiter auf Astra zu senden – auch in SD. „Das Zweite Deutsche Fernsehen erreicht mit seiner Programmfamilie alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Allerdings nur, wenn auch eine Ausstrahlung in allen Übertragungsstandards stattfindet. Denn es empfangen nach wie vor insgesamt sechs Millionen Zuschauer ihre Programme in Deutschland ausschließlich über SD-Signale“, heißt es vom Astra-Geschäftsführer dazu. Offen ist, wie lange das nun so bleibt. Gemunkelt wird bis 2025.

Letztlich folgte dann auch die ARD. Im Rahmen einer neuen Vereinbarung sicherte sich die ARD Transponderkapazitäten über die Astra-Orbitalposition 19,2 Grad Ost. So kann sie ihre Programme wie gewohnt in SD MPEG-2 über Satellit verbreiten. Von der ARD selbst heißt es dazu, dass man mit dem nun vollzogenen Schritt auf die veränderten Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie reagiere. Menschen, die noch nicht über HD-fähige Fernseher und Receiver verfügen, hätten sich bei einer SD-Abschaltung gegebenenfalls entsprechende Geräte anschaffen müssen, um das HD-Signal überhaupt empfangen und wiedergeben zu können. Angeblich soll die Ausstrahlung nun bis 2024 gesichert sein – jedenfalls für die Programme, die nicht am Dienstag abgeschaltet werden.

Empfange ich HD oder SD?

Langfristig wirst du also nicht umhinkommen, deine Empfangstechnik oder die Technik bei deinen Eltern und Großeltern umzurüsten. Du hast lediglich etwas Zeit gewonnen. Dass du schon HD-Sender empfängst, erkennst du am Logo. Die HD-Sender haben nahezu alle in ihrem eingeblendeten Logo einen Zusatz „HD“. Solltest du dieses bei keinem Fernsehprogramm sehen, ist deine Empfangstechnik sehr wahrscheinlich nicht HD-tauglich und du solltest reagieren.

Hast du aktuell noch keinen HD-Empfang, so musst du immerhin deine Satellitenschüssel sehr wahrscheinlich nicht austauschen. Austauschen musst du aber deinen Satelliten-Receiver. Er muss HD-tauglich sein. Selbst wenn dein Fernsehgerät noch nicht in der Lage ist, HD-Sender darzustellen.

Einige wenige Receiver ermöglichen noch den TV-Anschluss per Scart-Kabel, um auch ältere Fernseher anzuschließen. Du siehst dann zwar auch ein HD-Logo im Bild auf dem Fernseher, das Signal wird aber heruntergerechnet. Entsprechende HD-Sat-Receiver bekommst du schon für 30 Euro. Du hast dann zwar kein HDTV im eigentlichen Sinne, kannst aber Das Erste und die anderen Sender weiterhin sehen.