Fernsehen über Antenne: Hier wird DVB-T immer wichtiger

Fernsehen über DVB-T war viele Jahre in Deutschland eine sehr beliebte Empfangsart. Entsprechend groß war die Hoffnung, dass die Zuschauer auch an einem Nachfolger Interesse haben, der statt eines schlechten SD-Bildes ein gutes HD-Bild ermöglicht. Doch zwischen dem alten DVB-T und dem Nachfolger DVB-T2 HD gibt es einen gravierenden Unterschied neben dem HD-Fernsehen: Ein großer Teil der Programme ist verschlüsselt und du muss für den Empfang bezahlen. Dennoch gibt es Bereiche, in denen das Fernsehen per Antenne wächst, wie jetzt bekannt wurde.

freenet TV & DVB-T2 HD – Wo ist der Unterschied?

Mit DVB-T2 HD kannst du grundsätzlich alle wichtigen TV-Sender empfangen. Sie werden wie früher über die großen Fernsehtürme im Land gesendet. Zum Empfang reicht in Ballungszentren oftmals eine Zimmerantenne, die je nach örtlicher Begebenheit aber am Fenster stehen sollte. Alternativ kann in weiten Teilen Deutschlands auch mit einer Dachantenne geschaut werden. Das Fernsehen über Antenne ist technisch gesehen immer DVB-T2 HD. Inhaltlich gibt es aber zwei Bereiche. Das sind einerseits die öffentlich-rechtlichen Sender, die unverschlüsselt und nahezu deutschlandweit zu sehen sind. Parallel dazu gibt es ein Angebot mit dem Namen freenet TV, das vom freenet-Konzern geschnürt wurde. In freenet TV sind alle privaten TV-Sender zusammengefasst. Nachteil: Für den Empfang von freenet TV musst du bezahlen.

Willst du Sender wie RTL HD, ProSieben HD, Sat.1 HD oder Eurosport 1 HD über DVB-T2 HD schauen, musst du dafür bezahlen. Teilweise bekommst du beim Kauf eines Receivers einige Freimonate dazu. Danach musst du jedoch in jedem Fall für alle Sender, die nicht kostenlos und unverschlüsselt übertragen werden, bezahlen.

Außerdem gibt es ein Monatsabo, das du ausschließlich per Lastschrift bezahlen kannst. Die Mindestvertragslaufzeit liegt hier bei einem Monat, was insbesondere für Ferienhaus-Besitzer oder Menschen, die einfach nur flexibel sein wollen, ideal ist. Denn die Guthabenkarten kaufst du stets für ein ganzes Jahr.

Das kostet freenet TV

Seit 1. Mai 2020 kostet freenet TV mehr, als du es lange Zeit gewohnt warst. Du zahlst jetzt 7,99 Euro monatlich oder 99 Euro jährlich. Die jährliche Bezahlung ist damit teurer als ein Monatsabo. Zu bedenken ist: Du musst für jedes Gerät, auf dem du die freenet-TV-Sender sehen möchtest, mit einem eigenen freenet-TV-Abo versorgen. Bei zwei Fernsehern in der Wohnung fallen die genannten Kosten also zweimal an. Das gilt auch für den Zweitfernseher im Schrebergarten oder im Wohnwagen.

DVB-T2 HD: Hier kannst du freenet TV und ARD/ZDF empfangen

Das digitale Antennenfernsehen kannst du mittlerweile in nahezu ganz Deutschland empfangen. Allerdings: Es gibt Unterschiede. So gibt es Regionen, in denen du nur die kostenlosen, öffentlich-rechtlichen Sender empfangen kannst und es gibt Regionen, in denen du zusätzlich auch freenet TV bekommst.

So wird DVB-T genutzt

Nach Angaben des Sendernetzbetreibers können 63 Millionen Deutsche Freenet TV mit einer Dachantenne empfangen, bei 28 Millionen von ihnen reicht nur eine Zimmerantenne. Wie es bei dir zu Hause aussieht, kannst du auf einer Webseite durch Angabe deiner Postleitzahl erfahren. Betrachtet man das terrestrische Fernsehen über alle Empfangsformen, also stationär auf dem klassischen TV-Gerät zu Hause und portabel oder mobil über kleinere Empfänger am PC/Laptop, tragbare Geräte oder im Auto, nutzen derzeit knapp 14 Prozent aller Haushalte in Deutschland diesen Empfangsweg.

Dabei hat sich der Trend fortgesetzt, dass die mobile Nutzung über portable Endgeräte in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. 2019 lag die mobile Nutzung insgesamt noch bei 5,5 Prozent (2,2 Millionen Haushalte) , während sie 2022 auf 9,9 Prozent (4 Millionen Haushalte) anstieg. Möglicherweise hängt dieser Anstiegt auch mit dem Wegfall von Telekom Stream On und Vodafone Pass zusammen. So haben beispielsweise Lkw-Fahrer nun keine Möglichkeit mehr, ohne eine teure Daten-Flatrate per Handy Fernsehen zu schauen, wenn sie abends auf dem Rastplatz stehen. Hier ist das Antennen-TV eine Alternative.

Bei der klassischen Nutzung am Fernseher ist DVB-T aber rückläufig. Nur 5,5 Prozent der Haushalte nutzen die Antenne für den Fernsehempfang. freenet TV haben Ende 2022 nur 711.000 Kunden abonniert.