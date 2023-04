Fast 50 Euro sparen: Hier gibt es gleich zwei neue Gratisspiele

Nur diese Woche kannst du dir „Breathedge“ und „Poker Club“ kostenlos sichern. Du findest das Angebot im Epic Games Store, der dir jede Woche ein oder zwei Spiele schenkt. Die aktuellen Spiele sind noch bis zum 4. Mai verfügbar und werden um 17:00 Uhr von zwei neuen Spielen abgelöst. Hast du dir die Spiele einmal kostenlos gesichert, dann gehören sie auch nach Ablauf des Angebots dir.

Jetzt im Epic Games Store: „Breathedge“ gratis

„Breathedge“ ist ein völlig verrücktes Weltraumspiel, in dem es vorwiegend darum geht, zu überleben. Gemeinsam mit deinem unsterblichen Huhn erkundest du die unendlichen Weiten des Alls, nachdem ein Raumschiffsunfall dich allein im All zurücklässt. Deine Aufgabe ist es jedoch nicht nur zu überleben. Du kannst den Weltraum nämlich mit nutzlosen Gegenständen zumüllen, nützliche Werkzeuge erschaffen und so hoffentlich das Geheimnis deines Unfalls lüften.

Welche Rolle dein unsterbliches Huhn dabei spielt, erfährst du, wenn du dir das Spiel ab sofort kostenlos im Epic Games Store runterlädst. Du sparst dir dabei satte 25 Euro.

Ebenfalls kostenlos: „Poker Club“

Bei „Poker Club“ handelt es sich laut den eigenen Angaben um die realistischste Poker-Simulation überhaupt. Ob du leidenschaftlich Poker spielst, oder dich das Spiel einfach nur interessiert ist egal, denn hier kann jeder zum Poker-Meister werden. Du testest dein Können in 10 Texas Hold‘em Turnieren und kannst deinen Fortschritt und deine Erfolge stets im Blick behalten.

Zudem überzeugt das Spiel mit einer detaillierter 4K Grafik und Raytracing, die dir das Gefühl vermitteln, selbst am Poker Tisch zu sitzen. Nur diese Woche kannst du dir das Spiel im Epic Games Store komplett kostenlos sichern. Zöger also nicht, denn das Spiel gehört auch nach Ablauf des Angebots permanent dir und so sparst du dir knapp 20 Euro.

Bald kostenlos: Gleich drei Games im Epic Game Store

Am Donnerstag, dem 4. Mai wird es gleich drei neue Spiele kostenlos im Epic Game Store geben. Dann werden die aktuellen beiden Games von „Against All Odds“, „Horizon Chase Turbo“ und „Kao the Kangaroo“ abgelöst.