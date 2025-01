Familien entlasten: Deutschlandticket soll für viele kostenlos werden

Erst vor wenigen Tagen – zum Jahresbeginn – wurde die umstrittene Preiserhöhung des Deutschlandtickets umgesetzt. Wer nun ein Ticket erwerben möchte, muss 58 Euro auf den Tisch legen. Monatlich, versteht sich. Auf das Jahr gerechnet entstehen gegenüber den zuvor fälligen 49 Euro Mehrkosten in Höhe von 108 Euro. Eine Summe, die für viele Bürger durchaus spürbar sein kann. Folglich polarisiert das Thema Deutschlandticket nach wie vor – auch in der Politik. Nun planen die Grünen, die Kosten für viele Bürger auf null herabzusetzen und dadurch in erster Linie Familien zu entlasten.

Millionen Bürger sollen gratis mitfahren

Aus einem dreiseitigen Beschlusspapier des Grünen-Bundesvorstands, das der Rheinischen Post vorliegt, geht hervor, dass die Umwelt-Partei gleich mehrere Anpassungen in Verbindung mit dem Deutschlandticket anstrebt. Zunächst einmal möchten die Grünenden Fahrkarten-Preise abermals auf 49 Euro herabsetzen. Doch damit nicht genug. Zusätzlich sollen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kostenfrei mitfahren können. Dagegen darf man aktuell ausschließlich Kinder bis 6 Jahren ohne Ticket mitnehmen. Zumindest, wenn man von den regionalen Ausnahmen absieht.

Die Vorteile für Familien mit Kindern wären beachtlich: Satte 696 Euro ließen sich auf diese Weise pro Kind und Jahr sparen. Bei zwei Kindern also knapp 1.400 Euro. Das allerdings nur, wenn die Kinder nicht sowieso bereits über ein Schülerticket verfügen. Doch auch in solchen Fällen bietet das Deutschlandticket einen großen Vorteil. Dieses ist nämlich getreu seinem Namen deutschlandweit gültig – im Gegensatz zu den oftmals sehr regional ausgerichteten Schülertickets.

Doch nur Wahlkampf?

Das neue Beschlusspapier des Grünen-Bundesvorstands bietet in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht viel Unerwartetes. Bereits Ende 2024 forderten die Grünen sowohl auf ihrer Parteiseite als auch auf der Seite der eigenen Bundestagsfraktion die kostenlose Mitnahme von Kindern unter 16 Jahren. Im neuen Entwurf des Bundestagswahlprogramms scheint dieser Aspekt dagegen zu fehlen. Hier heißt es diesbezüglich deutlich diplomatischer: „Wir begrüßen es, wenn Länder und Tarifverbünde Regelungen treffen, um junge Menschen kostenlos oder stark vergünstigt den ÖPNV nutzen zu lassen.“ Wie ernst die Grünen ihre eigene Forderung wirklich meinen, wird sich also noch zeigen müssen.