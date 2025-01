Um die Innenstädte zu entlasten, sollen nach Möglichkeit immer mehr Menschen auf das Auto verzichten und zum Beispiel mit Bus und Bahn im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fahren. Das Problem: In vielen Städten steigen nicht nur die Preise für die Nutzung von Parkplätzen und Parkhäusern, sondern parallel dazu auch die Preise für Tickets für Bus und Bahn. Und zwar auf immer schwindelerregende Höhen. So hat etwa der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zum 1. Januar 2025 eine nicht zu verachtende Tarifanpassung vorgenommen.

Einzelticket in Berlin kostet jetzt 3,80 Euro

Das hat zur Folge, dass etwa ein Einzelfahrausweis in Berlin in der Preiszone AB jetzt satte 3,80 Euro kostet. Das sind 30 Cent mehr als bisher. Etwas günstiger ist man dabei, wenn man sich eine 4-Fahrten-Karte Berlin AB sichert. Dann werden pro Fahrt rechnerisch nur 2,90 Euro fällig; 20 Cent mehr als bisher. Der Preis für den Einzelfahrausweis Berlin ABC erhöht sich ebenfalls um 30 Cent auf jetzt 4,70 Euro. Auch in anderen kreisfreien Städten wie Brandenburg an der Havel, Frankfurt/Oder, Potsdam oder Cottbus legen die Preise zu – um durchschnittlich 7,53 Prozent, wie es vom VBB heißt.

Der Grund für die steigenden Preise der Tickets: hohe Kraftstoff– und Energiekosten, flankiert von steigenden Personalkosten. Das Geld, das die Kommunen unter anderem für höhere Löhne ihrer Mitarbeiter ausgeben müssen, holen sie sich also an anderer Stelle direkt von den Bürgern (und Touristen) wieder zurück. Auch Investitionen in den ÖPNV sind mit Kosten verbunden, die refinanziert werden müssen.

Deutschlandticket kann sich schnell lohnen

Wie von unserer Redaktion bereits vermeldet, ist auch das Deutschlandticket ab sofort teurer. Es kostet seit dem 1. Januar 2025 nicht mehr 49 Euro pro Monat, sondern 58 Euro monatlich. Nimmt man den Einzelfahrschein Berlin AB als Grundlage, rentiert sich das Deutschlandticket in der Hauptstadt schon ab 16 Fahrten im Monat. Legt man den Einzelfahrschein Berlin ABC zugrunde, fährt man mit dem Deutschlandticket schon ab 13 Fahrten günstiger. Wer regelmäßig Bus und Bahn fährt, sollte die Preise für seine Tickets also genau aufwiegen.