Schon bei der Einführung des Deutschlandtickets war es klar: Der Monatspreis von 49 Euro für Fahrten mit Bus, Regionalexpress und Straßenbahn in ganz Deutschland wird nicht auf Dauer geben. Doch aufgrund der extremen Erwartungen der Verbraucher nach dem 9-Euro-Ticket musste aber ein Preis gefunden werden, der gleichermaßen attraktiv wie nicht vollkommen überzogen war. Die Differenz zur Finanzierungslücke soll zum Staat kommen. Doch genau dem geht jetzt das Geld aus. Das Deutschlandticket wird teurer werden. Heute haben sich die Verkehrsminister der Bundesländer in einer Sonderkonferenz getroffen und einen neuen Preis festgelegt. Denn dieser entsteht nicht nach Prinzipien der Marktwirtschaft , sondern ist politisch motiviert.

Deutschlandticket drohte Erhöhung auf fast 70 Euro

Schon vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass das bayerische Verkehrsministerium berechnet hatte, dass eine Finanzierungssicherheit für das Deutschlandticket nur bei einem Preis von mindestens 64 Euro monatlich möglich ist. Das wäre eine Erhöhung um 30 Prozent gewesen. Auch andere Bundesländer erwarteten offenbar Preise zwischen 60 und 70 Euro. Die Welt am Sonntag hatte bei den Ländern recherchiert, dass neun Länder entweder für eine Preiserhöhung plädieren oder diese angesichts der gegenwärtigen Finanzierungsstruktur für unvermeidbar halten. Kein Land lehnt eine Heraufsetzung der Abo-Kosten ab. Bundesländer wie Hamburg und Thüringen, Hessen und das Saarland wollen sich vorab nicht zur Preisfrage äußern. Immerhin hat das Springer-Blatt in Erfahrung gebracht, dass die von Bayern geforderten 64 Euro als unrealistisch gelten. Wahrscheinlicher war ein Betrag zwischen 54 und 59 Euro. Und so kommt es nun auch: Ab 1. Januar 2025 kostet das Deutschlandticket 58 Euro.

Immerhin: Es gibt einen neuen Preis und somit auch eine Zukunft für das Deutschlandticket. Denn auch über eine Abschaffung war in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert worden. Aber kein Zweifel: Mit einer Erhöhung von einst 9 Euro auf künftig 58 Euro ist das Ticket längst nicht mehr für jeden attraktiv. Insbesondere in ländlichen Regionen, wo die Angebote des ÖPNV deutlich spärlicher sind als in den Städten wird sich das Ticket künftig wohl noch seltener verkaufen. Deutschlandweit nutzen nach Medienangaben 13 Millionen Menschen das Ticket, das eine Flatrate für nahezu alle Busse und (Regional)bahnen sowie Straßenbahnen und U-Bahnen darstellt. Vereinzelt sind sogar Fahrten ins Ausland möglich.

Einzelfahrscheine und Monatskarten werden teurer

Doch auch der Wechsel zu lokalen Monatskarten oder Einzelfahrscheinen wird teurer werden. Viele Verkehrsverbünde werden zum 1. Januar die Preise erhöhen. In Berlin prüft man zudem die Abschaffung des 29-Euro-Tickets, mit dem das Fahren in Berlin als Jahresabo möglich ist. Und auch der Deutschlandtarif wird zum Fahrplanwechsel im Dezember teurer. Die Preisanpassung von 7,9 Prozent betrifft rund ein Fünftel aller Nahverkehrskunden in Deutschland. Die Anpassung betrifft alle Fahrgäste, die nicht in eigenen Verkehrsverbünden oder Landestarifen unterwegs sind.