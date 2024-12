Nur heute kostenlos: Preisgekröntes Action-Game mit krasser Grafik

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17:00 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Control

Heute kannst du dir im Epic Games Store ein preisgekröntes Action-Game komplett kostenlos herunterladen. „Control“ hat insgesamt über 80 Auszeichnungen gewonnen, was alles nötige zur Qualität des Spiels sagen sollte. In diesem Spiel bist du die Direktorin einer New Yorker Geheimagentur. Plötzlich erscheint eine Bedrohung aus einer anderen Welt, die unser Universum zerstören will. Es liegt nun an dir, die Ordnung wiederherzustellen.

Um dein Ziel zu erreichen, musst du übernatürliche Fähigkeiten, starke Waffen und interaktive Umgebungen meistern. Die Welt des Spiels ist tiefgründig und verändert sich mit dem Spielverlauf, was das Spiel besonders ansprechend macht. Normalerweise kostet dich Control satte 32 Euro, doch heute kannst du es dir kostenlos herunterladen. Beachte, dass das Angebot schon in wenigen Stunden endet.

Control bietet grenzenlose Action und tolle Grafik.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: