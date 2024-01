Ekel-Alarm im Badezimmer: Von diesem 30-Euro-Gadget wusstest du nicht, dass du es brauchst

Die erste Antwort auf das beschriebene Toilettenspülung-Zahnbürsten-Szenario ist eine beruhigende. Für gesunde Menschen sind die Populationen an gesundheitsschädlichen Keimen in der Luft so gering, dass keine akute Infektionsgefahr besteht. Gleichzeitig kannst du die Keimwolke durch ein Schließen des Klodeckels deutlich eindämmen. Dennoch – Oberflächen und auch Zahnbürsten, um bei dem Beispiel zu bleiben, stellen ein exzellentes Brutkästchen zur Vermehrung der Bakterien dar. Zeit also, über ein Hygiene-Upgrade im Badezimmer nachzudenken. Denn ein luftdichtes Wegstecken der Zahnbürste ist auch keine clevere Lösung.

Dieses Gadget revolutioniert die Badezimmer-Hygiene

Auf der CES 2024 haben wir ein simples, aber praktisches Gadget des Herstellers Oclean gefunden, das genau an dieser Ekel-Problemstelle ansetzt. Es handelt sich um eine UV-Strahlen-Box, die enthaltene Geräte regelmäßig bestrahlt und somit nahezu alle Keime und Bakterien abtötet. Nun sind solche UV-Gadgets seit der Corona-Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen.

Die Technik, die Oclean verwendet, ist deshalb auch keine neuartige. Die Komposition macht das Gerät so smart und zeigt wieder: Innovation muss nicht zwingend mit einem revolutionär anmutenden Technologiesprung zusammenhängen.

UV-Strahlen reinigen eingehängte Zahnbürsten und andere Geräte wie z. B. Rasierer regelmäßig.

Der Oclean S1 Toothbrush Sterilizer kostet rund 30 Euro und wird per Adapter und Klick-Verschluss an einer glatten Oberfläche per Kleber befestigt – zum Beispiel deinem Badezimmer-Spiegel. Innen gibt es Gummi-Aufhängungen, in die du deine Zahnbürstenköpfe hängen kannst. Konzipiert sind sie für Modelle von Oclean, es passen aber auch andere Fabrikate und natürlich auch Handzahnbürsten hinein. Außerdem auch weitere anfällige Badezimmer-Dinge wie Rasierer oder Zungenreiniger.

Hygienische Reinigung erfolgte regelmäßig automatisch und auf Knopfdruck

Neben dem Gerät, dessen Akku via USB-C aufgeladen werden kann, hängt eine Kordel herab. Ziehst du hieran, schaltet sich die UV-Strahlung sofort ein und tötet die Keime auf den eingehängten Gegenständen ab. Ansonsten schaltet sich das Gerät auch so alle 6 Stunden kurz ein.

Forschungen der Oclean-Entwicklungsabteilung hätten herausgefunden, dass sich die Konzentration der Keime in der Luft im Zeitverlauf verändert und erhöht, wie uns ein Vertreter der Firma im Rahmen der CES 2024 erklärte. Deshalb sei es nicht damit getan, etwa Zahnbürsten nach oder vor der Benutzung kurz einzuhängen und zu reinigen, sondern es müsse dauerhaft beziehungsweise regelmäßig geschehen.

