Endlich! Eines der beliebtesten Spiele der Welt kommt auf die PlayStation

Schon bald können PlayStation-Spieler zum ersten Mal überhaupt Roblox auf der Konsole spielen. Fast 17 Jahre nach dem Release des Spiels schafft es endlich den Sprung auf die Konsole. Die neue Adaption des Spiels soll zusätzlich grundlegende Verbesserungen mit sich bringen, von denen Millionen Spieler profitieren können.

Was ist Roblox?

Roblox ist eine globale Videospiel-Plattform, die Spieler in verschiedenen Spielen zueinander bringt. Das Besondere daran ist, dass die verfügbaren Spiele von Nutzern für Nutzer erstellt sind. Die Auswahl an Spielen ist somit nahezu unbegrenzt und Spieler können selbst kreativ werden. Roblox erschien erstmals im Jahr 2006 und wurde seither für viele Plattformen angepasst. Das Spiel ist bereits unter anderem für Android und iOS, aber auch Xbox und Mac verfügbar.

Das Spiel erfreut sich enormer Beliebtheit und gehört zu den meistgespielten Games überhaupt. Der Stil des Spiels richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum. Mittlerweile hat das Spiel eine Vielzahl an Auszeichnungen gewonnen, darunter der Nickelodeon Kids‘ Choice Award – Lieblings-Videospiel.

Ein Spiel in Roblox.

Verbesserungen für die PlayStation

Die Entwickler des Spiels versicherten Spielern, dass sie die volle Roblox-Erfahrung erwarten können, sobald das Spiel auf der PlayStation live geht. Zusätzlich können Spieler sich auf eines der größten Updates in der Geschichte des Spiels freuen. Unter anderem sollen weitreichende UI-Änderungen die Spielerfahrung verbessern. Roblox kommt noch im Oktober 2023 für die PlayStation raus. Du kannst auf deiner PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen.

Von diesem Update profitieren nicht nur PlayStation-Spieler. Auch Xbox-Spieler können sich auf einen neuen Look und Updates freuen. So sollen die regelmäßigen Updates dafür sorgen, dass auch Xbox-Spieler stets auf die neusten Features zugreifen können. Zusätzlich sollen die Content-Empfehlungen ein Upgrade erhalten. So könnte es schon bald einfacher sein, gute Spiele zu finden.

Roblox auf der Nintendo Switch?

Das Entwicklerteam hinter Roblox kündigte zusätzlich an, dass die PlayStation nicht die letzte Konsole ist, für die man das Spiel verfügbar machen will. Laut einem Statement ist es das Ziel, das Spiel auf allen beliebten Konsolen anzubieten. Wann und wie das Spiel jedoch für andere Konsolen herauskommt, ist noch nicht bekannt.