UFC 5: Brutales Kampfspiel offiziell angekündigt

Schon vor einiger Zeit hat EA Sports angekündigt, an einem neuen UFC-Spiel zu arbeiten. Mittlerweile ist das Spiel offiziell offenbart worden und erste Details sind bekannt. Wir verraten dir hier, warum UFC 5 eine echte Verbesserung der Spielreihe sein könnte.

Das Besondere der UFC-Spiele

EA Sports begann die UFC-Reihe in 2014 und seither gehören die Spiele zu den beliebtesten des Studios. Das liegt unter anderem daran, dass die UFC die beliebteste MMA-Veranstaltung überhaupt ist. Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen den UFC-Spielen und anderen Spielreihen von EA Sports. Dazu gehört beispielsweise der vergleichsweise lange Zeitabstand zwischen Spielen. UFC 4 kam im Jahr 2020, UFC 5 kommt am 27. Oktober 2023 auf den Markt.

Dass das Studio sich bei den UFC-Spielen seine Zeit lassen kann, hat positive Auswirkungen auf die Reihe. Mit jedem neuen Titel verbessern sich die Spiele und bringen die Action und Aufregung der UFC immer besser rüber.

Informationen zu UFC 5

Mittlerweile hat EA Sports erste Informationen zu UFC 5 bekannt gegeben. Unter anderem soll das Spiel ein neues Niveau der Immersion erreichen, um Fans zu packen. Das Schlagwort hier lautet „Real Impact System“. Dank des neuen Systems passen sich die Eigenschaften und Fähigkeiten der Sportler dem Verlauf eines Kampfes an. Dies sorgt für zusätzlichen Realismus.

Natürlich tut sich auch an Grafik und Darstellung einiges. So sorgen neue Animationen für ein packendes Spielerlebnis, Blut und Schweiß verfügen über ein flüssiges neues Partikelsystem und sorgen so für eine nahezu 1:1 Darstellung des Events. Laut EA sollen die Sportler so gar fotorealistisch dargestellt werden.

Des Weiteren verfügt UFC 5 über neue Schläge und Schlagreaktionen, ärztliche Untersuchungen und Unterbrechungen, Fight Week und Alter Egos. Auch Submissionen wurden überarbeitet und dank des Cinematic K.O. Replays kannst du die spannendsten Momente des Spiels erneut erleben.