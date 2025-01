Um mobil zu bleiben, wünschen sich viele Menschen ein günstiges Auto. Problem: Preiswerte Pkw sterben langsam aus. Besonders in der Preisklasse unter 15.000 Euro. Da tut es gut, zu lesen, dass Kia mit dem EV1 an einem Auto arbeitet, das als Alternative zu einem möglichen VW ID.1 zumindest in der Preisklasse von rund 20.000 Euro für Aufsehen sorgen soll. Doch offiziell ist der kleine Stadtflitzer bisher nicht. Oder doch? In Medienberichten wird spekuliert, dass der kürzlich vorgestellte Kia Syros eine Art Vorlage für einen potenziellen Kia EV1 sein könnte. Das Design erinnert stark an einen verkürzten Kia EV9 im kastig-kantigen SUV-Stil.

Kia Syros: Bald als Kia EV1 in Europa?

Um es direkt vorwegzunehmen: Der Kia Syros wurde für den indischen Markt entwickelt und ist mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet. Es handelt sich also um kein E-Auto im eigentlichen Sinne. Der Wagen bietet aber nicht nur viele für den Verkauf in Europa notwendige Assistenzsysteme. Er steht zudem laut indischen Medienberichten auf jener Multi-Energy-Plattform, auf der auch der neue Hyundai Inster aufbaut. Und auch dieser Kleinwagen wird schon in Kürze als neues, erschwingliches E-Auto zu deutschen Händlern kommen; zu einem Preis ab knapp 24.000 Euro.

Im Vergleich zum knapp 3,83 Meter langen Hyundai Inster bietet der knapp 4 Meter lange Kia Syros einen drei Zentimeter längeren Radstand und ist auch etwas höher gebaut als das Schwestermodell der Muttergesellschaft. Bei der Motorleistung könnte Kia mit Blick auf einen möglichen EV1 auf ein Aggregat mit 71 oder 84 kW (97 oder 114 PS) Leistung setzen und den Kleinwagen wahlweise mit 42 oder 49 kWh großem Akku anbieten. Das würde voraussichtlich für eine WLTP-Reichweite von rund 330 respektive 370 Kilometer reichen.

Dient der neue Kia Syros als Vorlage für einen möglichen Kia EV1?

Ein kleines E-Auto fehlt Kia noch

Mit einer Einführung des Kia EV1 in Europa sollte man aber nicht vor 2027 rechnen. Ein günstiges Elektroauto dürfte dennoch ein Teil der Kia-Strategie sein, die bis 2027 insgesamt 15 neue E-Autos vorsieht. Schon länger erhältlich sind der Kia EV6 (Test) und der Kia EV9 (Fahrbericht). Derzeit wird in Deutschland zudem der ab knapp 36.000 Euro erhältliche Kia EV3 eingeführt.