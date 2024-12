PS-Monster: Kia macht den EV6 GT noch stärker

Satte 72.990 Euro werden fällig, wenn man sich gegenwärtig für den Kia EV6 GT entscheiden möchte. Alles andere als ein Schnäppchen für ein E-Auto aus südkoreanischer Entwicklung. Trotzdem wird die Geschichte des leistungsstärksten Modells der EV6-Baureihe ab Anfang kommenden Jahres weitererzählt. Denn das Modelljahr 2025 bekommt nicht nur einen größeren Akku, sondern auch noch mehr Leistung.

Kia EV6 GT (2025): Gib Schub, Rakete!

Im Test des Kia EV6 AWD wurde bereits deutlich, was für eine Rakete das klassische Modell des E-Autos sein kann. In der GT-Ausführung steht noch mehr Leistung zur Verfügung, die den Crossover aus technischer Sicht fast schon zu einem Sportwagen macht. Der Kia EV6 GT (2025) wird statt bisher 430 kW (585 PS) satte 478 kW (650 PS) abrufen können, wenn die neue Launch-Control aktiviert ist. Sie sorgt beim Beschleunigen aus dem Stand für eine optimale Traktion jedes Rades und ermöglicht dem stärksten gegenwärtigen Kia-Serienmodell, in flotten 3,5 Sekunden auf 100 km/h zu sprinten, verspricht der Hersteller.

Wird statt der Launch Control der GT-Modus gewählt, beträgt die maximale Leistung des Allrad-E-Autos 448 kW (609 PS). In der Spitze ist mit dem Pkw eine Geschwindigkeit von 260 km/h möglich. Fahrspaß ist zudem garantiert, wenn man die neue Funktion „Virtual Gear Shift“ aktiviert. Denn dann werden akustisch und fühlbar durch Drehmomentanpassungen auch Gangwechsel simuliert, die es bei einem E-Auto normalerweise nicht zu erleben gibt. Ein weiterer Pluspunkt: 800-Volt-Architektur, die eine Aufladung unter optimalen Bedingungen von 10 auf 80 Prozent in 18 Minuten möglich machen soll.

Auch das Cockpit vermittelt im Kia EV6 GT (2025) einen extrem sportlichen Charme.

Dank eines größeren Akkus ist der Kia EV6 GT (2025) zudem in der Lage, die WLTP-Reichweite von bisher 424 auf 450 Kilometer zu steigern. Auf der Autobahn-Langstrecke sind aber eher nur rund 300 Kilometer zu erwarten. Wer ordentlich das Strompedal durchtritt, wird mit noch (deutlich) weniger auskommen müssen. Anpassungen hat Kia aber nicht nur technisch, sondern auch optisch vorgenommen. Front- und Heckdesign sind beim 2025er GT-Modell des EV6 mit noch mehr Raffinesse gezeichnet.

Was kostet der Kia EV6 GT (2025)?

Die Einführung des neuen Kia EV6 GT (2025) ist für Anfang kommenden Jahres vorgesehen. Dann will der Hersteller auch nähere Details zur Ausstattung und den genauen Preis verraten. Es wäre keine Überraschung, wenn der Einstiegspreis künftig bei rund 75.000 Euro startet. Das Interesse dafür scheint da zu sein: „Es gibt eine starke Nachfrage nach GT-Versionen unserer preisgekrönten Modelle, und wir hoffen, dieses Angebot in Zukunft erweitern zu können“, sagt Kias Europachef Marc Hedrich.