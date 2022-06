Doctor Strange in die Multiverse of Madness: Jetzt steht der Streaming-Start fest

Die Marvel-Welt wird ordentlich durchgerüttelt. Denn in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ werden verschiedene Welten und Charakteren teilweise miteinander verknüpft. Anfang Mai kam der Superheldenfilm ins Kino. In der nahen Zukunft sollte auch der Streaming-Start erfolgen. Nun gibt es Hinweise darauf, wann es so weit ist.

Doctor Strange 2: Wann kommt der Marvel-Film zu Disney+?

Lange hat man darüber spekuliert, wann der brandneue Doctor Strange-Film ins Netz kommt. Durch die Corona-Pandemie kam der Ball einmal ins Rollen und Filme landeten direkt oder mindestens früher bei Streaming-Diensten. Disney+ verfolgt laut eigener Aussage eine 45-Tage-Politik, nach der man Kinofilme nicht vor Ablauf der Frist ins Streaming-Sortiment aufnimmt.

Jüngst heizte Disney+ Deutschland die Gerüchteküche rund um den Streaming-Start von „Doctor Strange in die Multiverse of Madness“ an. Der Dienst teilte mit, dass dieser am 22. Juni erfolge – löschte den Post allerdings kurze Zeit später wieder, wie das Magazin The Direct berichtete. Auch in den Juni-Neustarts von Disney+ tauchte der Marvel-Film zunächst nicht auf. Doch der Dienst kam nun mit der Katze aus dem Sack und hält eine Überraschung für alle Fans bereit: „Doctor Strange 2“ startet in der Tat am 22. Juni exklusiv bei Disney+.

Darum geht es im Superhelden-Film mit Benedict Cumberbatch

Wie der Titel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ schon verrät, wird im kommenden Marvel-Kinofilm das Multiverse eröffnet. Dort fließen mehrere Stränge des MCU zusammen. Spider-Man aka Peter Parker (Tom Holland) bat Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) jüngst, die Menschheit vergessen zu lassen, wer hinter dem Spinnenmann steckt.

Doch der Zauber, den Doctor Strange dafür aussprechen muss, hat ernsthafte Konsequenzen auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Und das hat sowohl Folgen für Spidey als auch für den Doktor höchstpersönlich. Er muss sich mit gleich drei Bösewichtern aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen: dem Zauberer Mordo (Chiwetel Eijofor), Tentakel-Viech – und der bösen Version seiner selbst, Doctor Strange.