Dieses Handy ist ein schlechter Witz

Wenn du dir in letzter Zeit Smartphone-Präsentationen angeschaut hast, dann war das meistens irgendwas zwischen vorhersehbar und ziemlich langweilig. Und das ist nicht mal böse gemeint. Wenn Samsung zum Beispiel das neue Galaxy S25+ (Test) vorstellt, hält sich die Begeisterung oft in Grenzen. Nicht, weil das Gerät schlecht wäre – im Gegenteil, das ist richtig gut. Aber vieles ist schon vorher durchgesickert, und außerdem kann man nicht jedes Jahr das Smartphone komplett neu erfinden. Die Neuerungen sind dann eher überschaubar, was die Aufregung der Präsentation spürbar im Zaum hält.

Aber was passiert, wenn plötzlich etwas völlig Unerwartetes passiert? Wenn ein neuer Player auf der Smartphone-Bildfläche erscheint – einer, der ziemlich groß ist. Oder wenn das Gerät angeblich alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt? Klar, dann wirst du neugierig und hörst genauer hin. Wenn dieser große Name allerdings „Trump“ heißt, sollten bei dir alle Warnlampen angehen.

Dieses Smartphone braucht wirklich niemand!

Ich will dir das Handy gar nicht im Detail vorstellen, das Donald Jr. und Eric Trump da stolz präsentiert haben. 6,8 Zoll großes Display, 5.000-mAh-Akku, Kamera mit 50 Megapixeln und zwei völlig überflüssige 2-MP-Sensoren, 12 GB RAM und 256 GB Speicher mit microSD-Slot. Ein absolutes Durchschnittsgerät, wie es in China in Massen vom Band läuft. Hörst du den beiden aber zu, denkst du kurz, du stehst vor der nächsten großen Tech-Sensation.

Nachdem der ebenso bodenlose Trump-Mobile-Tarif für die USA angepriesen wurde, tischte man uns also dieses fantastische T1 Phone auf. Es gab aber keine tatsächliche Vorführung des Geräts. Gezeigt wurde nur ein wild zusammengepixelter Render-Entwurf, bei dem selbst Photoshop-Philipp sich entgeistert an den Kopf fassen würde. Schau’s dir einfach selbst an:

Das ist übrigens auch das einzige Bild, das du auf der Produktseite siehst.

Ein Handy, viele Lügen

Das Trump-Handy soll was für echte Patrioten sein – schließlich produziert man laut den Trump-Brüdern komplett in den USA. Klingt gut, ist aber totaler Quatsch. Angeblich erfüllt es höchste Ansprüche und kostet trotzdem nur 499 US-Dollar. Du kannst es in den USA sogar schon vorbestellen, musst nur 100 Dollar anzahlen. Fraglich, ob es je offiziell nach Deutschland kommt.

Mal ehrlich: Bitte fall nicht auf diesen Unsinn rein. Das ist wieder so ein typischer Trump-Abzock-Move, und vieles, was über das Handy behauptet wird, ist schlicht und einfach gelogen. Allein schon die Geschichte mit der Produktion: So ein Teil fertigt man ganz sicher nicht in den USA. Die meisten Bauteile kommen nun mal aus Asien – und ein wirklich in den Staaten gefertigtes Smartphone wäre deutlich teurer.

Dazu kommt: Die nötige Infrastruktur gibt’s in den USA gar nicht. Die müssten erstmal komplett neue Fertigungsanlagen bauen. Selbst das Wall Street Journal sagt klipp und klar, dass so ein Gerät zu dem Preis derzeit in den USA gar nicht herstellbar ist. Zum Vergleich: Das „Liberty Phone“ von Purism wird tatsächlich in den USA gefertigt – in sehr kleinen Stückzahlen – und kostet satte 2.000 Dollar! Und das hat sogar schlechtere technische Daten als das, was Trump da verkaufen will. Die Wahrheit ist: Die Spur führt nicht nach Amerika, sondern ganz klar nach China.

Das Trump-Phone für echte Patrioten – made in China!

Bei der Vorstellung nannte man nicht mal technische Daten – die tauchten erst später auf der Website auf. Aber auch ohne Specs war ziemlich schnell klar: Der 6,8-Zoll-Klopper ist seine 499 Dollar wohl kaum wert. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis findige Tech-Kolleg:innen auf die Suche nach dem Original gingen. Fündig wurden sie beim Wingtech REVVL 7 Pro 5G – als T-Mobile-Branding derzeit bei Amazon USA für rund 170 Dollar erhältlich. Die Ausstattung? Praktisch identisch mit dem Trump T1. Nur halt zum Drittel des Preises.

Auch The Verge hat sich auf Spurensuche begeben und gleich vier Modelle gefunden, die dem Trump-Phone verdächtig ähnlich sehen. Neben dem genannten REVVL 7 tauchten noch Geräte von Blu, Ulefone und Doogee auf – allesamt White-Label-Phones von sogenannten ODMs, also Original Design Manufacturern. Heißt: Die Dinger werden irgendwo in China gebaut, dann vermutlich in den USA vergoldet und mit einem fetten Trump-„T“ versehen – und zack, fertig ist das angebliche Technik-Flaggschiff für Patrioten.

Kommt dieses Trump-Handy überhaupt?

Ich hab dazu übrigens noch eine Theorie – aber nimm’s mit Vorsicht: Wie viele Smartphones kennst du, die Android 15, 5G, einen microSD-Slot und einen Kopfhöreranschluss bieten? Diese Kombi ist so schräg, dass ich mich frage, ob dieses Handy überhaupt real existiert. Zumal auch das offiziell gezeigte Renderbild eher nach Photoshop-Stümper als nach echtem Produkt aussieht.

Stell dich also besser darauf ein, dass das Trump-Handy – falls es überhaupt kommt – im besten Fall mit ganz anderen Specs erscheint und man es dann zu einem überzogenen Preis in den USA kaufen kann. Wenn es nicht so gut läuft, haben wir es hier mit einem Scam zu tun – also einem Handy, das so niemals erscheint. Trump-Fans in den USA dürfen also gespannt sein: Zu viel Geld für zu wenig Smartphone investieren, nur um dann zu erfahren, dass die Kiste aus China stammt. Das ist der Stoff, aus dem Patrioten-Träume geschnitzt werden, oder?