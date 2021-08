Neue Games im August: Das sind die Top 5 für deinen PC

“Naraka: Bladepoint”: Der Top-Tipp

“Naraka: Bladepoint” sieht nicht nur spektakulär aus, sondern vereint auch alle Elemente, die in einem guten asiatisch inszenierten Action-Combat Game nicht fehlen sollten. Das Charakterdesign der Kämpfer ist eindrucksvoll und tödlich. In jedem Fall dürfte das Kampfsystem und die Auswahl an Waffen ein kleines Highlight des Spiels werden. Die Bewegungsfreiheiten des PC Games in der historischen Szenerie sind ein weiterer Grund, warum “Naraka: Bladepoint” der wahrscheinlich heißeste Tipp des Monats sein wird. Bis zum 12. August heißt es auf jeden Fall noch abwarten.

Mit dem PC Game “Icarus” erkundest du einen neuen Planeten

„Icarus“ ist ein typisches Survival PC Game, dass am 12. August auf Steam erhältlich sein wird. Die Menschheit ist auf der Suche nach einem neuen Planeten – mit mehr Ressourcen, mehr Technologien und mehr Möglichkeiten. Auf dem Planeten “Icarus” musst du, als einer der Ersten, versuchen zu überleben, denn Icarus ist alles andere als ein lebensfreundlicher Raum für Menschen. Mit den verschiedenen Materialien, die du findest, kannst du benötigte Werkzeuge und Geräte zusammenbauen. In jedem Fall solltest du dein Dropship nicht verpassen, schließlich musst du wieder zurück ins All. Andernfalls würde der Planet für dich sonst den sicheren Tod bedeuten. Zeitdruck ist also Teil des Spielprinzips.

Amazon Game Studios Produktion mit Kolonialzeit-Setting

“New World” ist ein weites Open-World Erlebnis, das am 31. August auf Steam auf dich zukommt. Über die Insel “Aeternum” ist nicht viel bekannt: nur, dass sie gefährlich und voller alter Legenden ist. Was genau davon wahr ist und was nicht, kannst du herausfinden. Ohne jeglichen Besitz wirst du an den Strand gespült und bist von nun an auf dich selbst gestellt. Von Magie ist die Flora und Fauna der Insel durchwaltet. Das PC Game setzt ganz auf die Erkundung der Welt und ihrer Geheimnisse. Dabei kannst du deinen Charakter vom Niemand zur einflussreichsten Person der ganzen Insel aufsteigen lassen oder einfach zusammen mit anderen Spielern um Festungen und Territorien kämpfen.

Düster und gefährlich wird es im PC Game „Mortal Shell“

Für genug Action sorgt “Mortal Shell” im August. Das Ziel des Spiels ist es die sterblichen Hüllen der gefallenen Krieger in der Welt zu sammeln und so zu neuen Kampffertigkeiten zu gelangen. Je mehr Blut und Schweiß in die Mortal Shells investiert wird, desto mehr Möglichkeiten bieten sie dir deinen Kampfstil zu verbessern. Düster und brutal wird dein Kampf in jedem Fall. Am 18. August ist der Titel für einige Plattformen erhältlich, darunter bei Steam und im Epic Game Store.

Kampf um die Zukunft im futuristischen „Glitchpunk“

“Glitchpunk” hat die typische Aura eines Cyberpunk PC Games. Androide, Neonlichter und laute Motoren machen das Top-Down-Action-Game zu dem, was es ist. Es lebt darüber hinaus von seiner Geschwindigkeit. Mit dem Fuß auf dem Gaspedal musst du Kopfgeldjäger erschießen oder vor der Polizei davon rauschen. Als Androide bist du dir selbst nicht sicher wie menschlich du in dieser Welt des exzessiven Konsums überhaupt sein darfst. Inmitten des Drogenrauschs und Kapitalismus machst du es der Regierung ab dem 11. August so schwer du nur kannst.