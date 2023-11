Deutschlandticket wird günstiger – aber nicht für alle

Voraussichtlich ab dem kommenden Sommersemester sollen Studenten die Möglichkeit bekommen, das Deutschlandticket zu reduzierten Konditionen zu buchen. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, das Deutschlandticket in Form eines Semestertickets für die rund 3 Millionen Studenten in Deutschland zu einem monatlichen Preis von 29,40 Euro anzubieten. Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne), der auch der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist, bezeichnete den Beschluss gegenüber der Nachrichtenagentur dpa als Durchbruch.

Deutschlandticket: Studenten fahren günstiger

Voraussetzung für den Start im kommenden Sommer: Die Allgemeinen Studierendenausschüsse (AStA) müssen schnell die notwendigen Verträge mit den Verkehrsunternehmen schließen. In Stein gemeißelt ist der Preis von knapp 30 Euro aber noch nicht. Denn sollte der Preis für das reguläre „49-Euro-Ticket“ steigen, würde sich automatisch auch das Deutschlandticket für Studenten verteuern. Wie lange es die Flatrate für die Nutzung des ÖPNV noch für 49 Euro geben wird, ist aktuell offen.

Dass das Deutschlandticket grundsätzlich erhalten bleibt, ist trotz aller Streitigkeiten um den künftigen Preis bereits beschlossen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte jüngst die Bundesländer in die Pflicht genommen, etwa die Strukturen günstiger zu gestalten und mehr für das Deutschlandticket zu werben. Dann sei es möglich, den Preis günstig zu halten. Die Verkehrsminister der Länder seien gefordert, ein Konzept für ein langfristig gesichertes Ticket zu entwickeln.

49-Euro-Ticket in mehr Fernverkehrszügen gültig – aber nur teilweise

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass das Deutschlandticket künftig in mehreren weiteren IC- und ICE-Zügen der Deutschen Bahn nutzbar ist. Unter anderem auf einer IC-Linie, die vom Hauptbahnhof in Berlin zum Flughafen Berlin/Brandenburg (BER) fährt. Dadurch hast du jetzt schneller die Möglichkeit, den Hauptstadtflughafen von den Toren Berlins zu erreichen. Wo du sonst noch mit deinem 49-Euro-Ticket abseits der eigentlichen Regelung einen IC oder ICE nutzen darfst, haben wir für dich in einem umfangreichen Ratgeber zusammengetragen.