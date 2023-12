Deutschlandticket nicht mehr bundesweit gültig? Das gilt wirklich ab 2024

Offenbar hat der öffentliche Aufschrei aus allen Bereichen dafür gesorgt, dass man sich im Kreistag in Stendal noch einmal zusammengerauft hat. Noch vor Weihnachten hatte man für diese Woche zu einer Sondersitzung in den Kreistag gerufen. Nach Angaben des MDR haben die Politiker dort zwar länger diskutiert, letztlich aber doch dafür gestimmt, dass das Deutschlandticket dort auch in den Bussen gültig bleibt.

Deutschlandticket bleibt in Stendal gültig

30 Mitglieder des Kreistags hätten mit „Ja“ und vier mit „nein“ gestimmt. Neun Mitglieder hätten sich enthalten. Damit fiel das Ergebnis nach der Entscheidung für den Ausstieg vor zwei Wochen nun recht deutlich zugunsten des Verbleibs aus. Vor zwei Wochen stimmen noch 13 Mitglieder mit „Ja“, 14 mit „Nein“ und acht enthielten sich. Die Sondersitzung hatte der Landrat des Kreises Ende vergangener Woche angekündigt, aber den offenen Ausgang der Sitzung betont. „Das ist eine gute Nachricht“, zitiert der MDR Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Das Deutschlandticket behalte nun überall im Land seine Gültigkeit. „Das ist letztlich einer seiner größten Vorteile.“

Letztlich ging es bei der Abschaffung um die Frage der Finanzierung der Busse im Landkreis. Diese würde den Landkreis bis Ende April etwa 42.000 Euro kosten. Diese Kosten werden nun doch übernommen. Damit ist das Deutschlandticket zumindest bis Ende April 2024 weiterhin nahezu bundesweit gültig. Doch ab Mai müsse es ein durchfinanziertes Konzept von Bund und Land geben, ist aus Stendal zu hören. Unklar ist nun weiter, ob andere Landkreise und Verkehrsverbünde versuchen, aus dem Deutschlandticket auszuscheren. Rechtlich möglich ist dieses offenbar fast bundesweit, nur in Thüringen ist das Deutschlandticket gesetzlich verankert.

Auch wenn die Busse im Landkreis Stendal nun weiterhin mit dem Deutschlandticket nutzbar sind: Es gibt schon heute Regionen und Verbindungen, in denen das Deutschlandticket nicht gültig ist. Auf der bei Urlaubern beliebten Urlaubsinsel Borkum wird das Deutschlandticket bereits seit 1. Oktober nicht mehr in der Borkumer Kleinbahn anerkannt. Zum Jahreswechsel wird es auch die Gültigkeit in den Bussen der Insel verlieren. Auch sonst gibt es einige Besonderheiten bei der Nutzung zu beachten, die nicht jeder kennt.