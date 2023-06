Deutsche Post: Kunden müssen sich umgewöhnen

Die Deutsche Post will ihr Poststationsnetz deutlich ausbauen. Das bedeutet eine Verlagerung des Geschäfts mit Paketen und Briefen an immer mehr Automaten. Wie schon bei der Packstation will man auch die Poststation bundesweit ausrollen und zunächst schrittweise 1.000 dieser Stationen in ländlichen und urbanen Gebieten aufbauen. Etwa 100 Poststationen habe man im Zuge eines Tests bereits aufgebaut. Dieser Test habe – so die Post – eine „sehr hohe Kundenakzeptanz“ und „steigende Nachfrage nach automatisierten Services“ generiert. Mehr als 90 Prozent der Nutzer seien mit den ersten Stationen zufrieden, so die Post.

Service per Video, Briefmarke per Automat

Ähnlich wie bei der Packstation will die Post ihren Service an der Poststation rund um die Uhr anbieten. „Allerdings mit deutlich erweitertem Angebot“, wie es heißt. Die neuen Poststationen sollen die jene Postdienstleistungen bieten, die nach Post-Angaben in Filialen am häufigsten nachgefragt werden. Das seien beispielsweise der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie zum Beispiel Einschreiben. Aber auch der Versand und Empfang von Briefen und Paketen. Mit der Poststation könne man postalische Leistungen rund um Brief und Paket „an attraktiven Standorten Tag und Nacht“ anbieten.

Die Post verweist darauf, dass auch in anderen Branchen Automationslösungen das Leben verändert und erleichtert haben. Sie verwies dabei auf Geldautomaten, Ticketautomaten und DHL-Packstationen. Die Poststation hat einen Touchscreen und sei intuitiv bedienbar. Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, könne über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren.

Die Poststation der Deutschen Post

Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken kannst du an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay kaufen. Nach Angaben der Post sollen die Poststationen die noch bestehenden Postfilialen ergänzen, nicht ersetzen. Die Post verzeichnet nach eigenen Angaben deutschlandweit 25.000 Verkaufsstellen (Filialen, DHL Paketshops & Verkaufspunkte), mehr als 12.000 DHL Packstationen sowie etwa 108.400 Briefkästen.