Deutsche Bahn: Die Zeichen stehen auf Streik

Die Gewerkschaft EVG hat das von der Deutschen Bahn am Donnerstag vergangener Woche vorgelegte Angebot als „unzureichend“ zurückgewiesen. Der entsprechende Beschluss der zuständigen Tarifkommission ist am späten Dienstagabend einstimmig erfolgt, die die Gewerkschaft mitteilte. „Wesentliche Punkte unserer Forderungen sind weiterhin nicht erfüllt. Die DB AG ist dringend aufgefordert, ihr Angebot umgehend neu auszurichten“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. Damit sind die zuletzt aufkommenden Hoffnungen der Bahn-Kunden, dass sich Gewerkschaft und Konzern nach dem durch das Arbeitsgericht vorgelegten Vergleich nun schnell einig werden, dahin.

EVG & Bahn: Die Fronten sind verhärtet

Im Gegenteil: Die Fronten zwischen Bahn und Gewerkschaft scheinen verhärtet. Von der Bahn heißt es, „die pauschale Ablehnung des dritten, noch einmal stark verbesserten DB-Angebots durch die EVG sei ‚nicht nachvollziehbar‘.“ Weiter sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler, die Gewerkschaft zeige kein Entgegenkommen und mache keine Lösungsvorschläge. „Sie beharrt einfach stur auf ihren Ausgangsforderungen.“ Dabei sprach er ein gravierendes Problem an: „Ständiges Nachlegen der DB führt am Ende zu einem Tarifabschluss auf Pump und zu einer Belastung der Steuerzahler.“

Auffällig: Während sich die EVG in ihrer aktuellen Erklärung sprachlich zurückhält und der Bahn sogar weitere kurzfristige Gespräche anbietet, schlägt die Deutsche Bahn das Gesprächsangebot aus. Man erteile weiteren Verhandlungen mit der EVG zunächst eine Absage. „Das ist im Moment sinnlos, weil die EVG sich keinen Millimeter bewegt“, so Seiler. Die DB wolle nun die Gesamtsituation umfassend bewerten und in den dafür zuständigen Gremien über weitere Schritte beraten. Seitens der EVG heißt es, die Bahn solle „nicht an Angeboten festhalten, die zu keinem Ergebnis führen werden. Die DB AG muss endlich ein Angebot machen, das auf unsere Forderung eingeht.

Eine Drohung gibt die EVG der Bahn aber über die Presseerklärung dennoch mit. Man könne „die Verhandlungen bereits ab Mittwoch fortsetzen. Das sollte im Interesse der Bahn sein, denn so lange wir am Verhandlungstisch sitzen, wird nicht gestreikt.“

Zeichen stehen auf Streik, Details unklar

Was bedeutet das nun für dich als Bahnfahrer? Ganz einfach: Das Damoklesschwert des Streiks schwebt wieder über dir. Nachdem man sich in den vergangenen zwei Wochen aufgrund der laufenden Gespräche sicher sein konnte, dass die EVG-Mitglieder zur Arbeit kommen, könnte es jetzt jederzeit zu einem Ausstand kommen. Die EVG hatte bisher zugesagt, Streiks mit zwei Tagen Vorlauf anzukündigen. Ob diese Zusage weiterhin gilt, ist offen. Problematisch dabei: Schon in wenigen Wochen beginnen die Sommerferien in den ersten Bundesländern. Streiks bei der Bahn könnten die Urlaubspläne von hunderttausenden Familien durcheinanderbringen.