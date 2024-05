Das britische Königshaus ist eines, wenn nicht gar das beliebteste Königshaus der Welt. Immer wieder verfolgen Menschen aus aller Welt, was sich im Buckingham Palace zuträgt. Die allgemeine Faszination brachte ihrerzeit zu einem Großteil Prinzessin Diana von Wales ins Rollen, die bis heute nachklingt. Den jüngsten Film über die verstorbene Frau von König Charles, „Spencer“, gibt es nun kostenlos im Stream.

„Spencer“: Lady Diana im goldenen Käfig

Prinzessin Diana von Wales umrankt bis heute ein Mythos, der ungebrochen ist. Seit jeher war das Interesse an der jungen Frau in der Öffentlichkeit groß, die Presse stürzte sich manisch auf sie – was Lady Diana letztlich zum Verhängnis wurde. Auch das spielt eine Rolle, als sich Diana (Kristen Stewart) 1991 zu Weihnachten mit den britischen Royals trifft.

Obwohl sich die Familie auf dem idyllischen Anwesen Schloss Sandringham zusammenfindet, würde Prinzessin Diana am liebsten verschwinden. Nicht nur, dass die gesamte Familienfeier auf Queen Elisabeth II. (Stella Gonet) ausgerichtet ist, Diana muss auch dem strengen, königlichen Protokoll folgen, was Major Alistar Gregory (Timothy Spall) zu überwachen weiß. Bis die junge Frau nicht mehr kann und aus ihren Rollen bricht.

Prinzessin, künftige Monarchin, Mutter Ehefrau – Rollen, die sie stets und vor der Presse jederzeit zu erfüllen hat. Die weihnachtliche Zusammenkunft wird zur Gelegenheit Dianas, aus dem goldenen Käfig auszubrechen und an einem Ort ihrer Kindheit Zuflucht zu suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Internationales Drama im kostenlosen Stream

2021 kam „Spencer“ in die Kinos. Pablo Larraín Regie führte Regie. Dabei war es vorwiegend Kristen Stewart, die als Prinzessin Diana für Aufsehen und Diskussion im positiven Sinne sorgte. Die Hauptrolle brachte ihr einige Nominierungen – etwa bei den Oscars 2022 – und Auszeichnungen ein, unter anderem beim Palm Springs International Film Festival 2022.

Während Netflix, Amazon Prime und Co. Ihre Kunden mit Werbung in ihrem bezahlten Abonnement missmutig stimmen, verbessert sich das Streaming-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen klammheimlich im Hintergrund. Wer ARD, ZDF und Co. nur mit Heimatfilmen in Verbindung bringt, der täuscht sich. Zahlreiche Blockbuster – auch aus Hollywood – tummeln sich im Portfolio. So wie der jüngste Film über Lady Diana: „Spencer“ kannst du jetzt in der ARD Mediathek streamen.