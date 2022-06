DeLorean Alpha5: Neue Details zum irrsten E-Auto des Jahres

Wenn wir dir hier bei inside digital neue Elektroautos vorstellen, geht es häufig um Klassiker. Hersteller wie Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW oder auch Hyundai und Tochtermarke Kia sind hinsichtlich der E-Mobilität schon heute sehr eifrig. Das aber vielleicht spektakulärste Elektroauto des laufenden Jahres wird in diesen Wochen und Monaten in den USA entwickelt: der DeLorean Alpha5 – auch als Alpha V bekannt. DeLorean? Film-Fans werden sich jetzt vielleicht verwundert die Augen reiben. Wirklich? DeLorean? Ja, tatsächlich!

Aus DeLorean DMC-12 wird DeLorean Alpha5

Um an dieser Stelle direkt alle abzuholen, die mit der Marke DeLorean (noch) nicht viel anfangen können: Als im Jahr 1985 der Science-Fiction-Blockbuster „Zurück in die Zukunft“ in die Kinos kam, stand darin ein Auto im Mittelpunkt – der DeLorean DMC-12. Und zwar als kultige Zeitmaschine. Und genau dieses Fahrzeug hat sich der Hersteller zum Vorbild genommen, um es in elektrifizierter Form und natürlich in rundum aufgepepptem Design in den Handel zu bringen. Jetzt gibt es nicht nur zahlreiche neue Bilder, sondern auch detaillierte technische Daten zum DeLorean Alpha 5.

Demnach wird es möglich sein, das „Base Performance Model“ in der Spitze auf bis zu 155 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Das würde umgerechnet knapp 250 km/h entsprechen. Die Temposteigerung von 0 auf 100 km/h gelingt nach Angaben des Herstellers in rund 3 Sekunden und auch zur Reichweite gibt es bereits erste Informationen. In aktuellen Planungen sollen es mehr als 480 Kilometer sein, die das Auto mit einer Ladung der rund 100 kWh großen Batterie zurücklegen kann. Innen können vier Personen im von 4,20 auf rund 5 Meter verlängerten DeLorean Platz nehmen.

In der Seitenansicht ist vom ursprünglichen Design des Autos aus „Zurück in die Zukunft“ nicht mehr viel zu erkennen.

Keine Ecken und Kanten mehr

Schade ist allerdings, dass das Exterieur eher an einen „rundgelutschten“ Porsche erinnert. Das kantige Design des DMC-12 hat wohl nicht in die Gegenwart gepasst. Sieht man von den Türen ab, die sich flügelartig nach oben öffnen lassen, sind vom Ur-DeLorean nur die Lamellen eigentlich nur die Lamellen an der Heckscheibe übrig geblieben. Das kann man kritisieren, muss dabei aber immer auch im Hinterkopf haben, dass wir eben im Jahr 2022 leben und nicht mehr Mitte der 1980er-Jahre.

Auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Teslas Model S ist dem DeLorean Alpha 5 nicht abzusprechen. Das Fahrzeug soll eben nicht nur mit seinen spektakulären Flügeltüren samt weggefallener B-Säule punkten, sondern auch mit einem insgesamt sportlichen Äußeren. Dazu tragen auch moderne LED-Leuchten vorne und am Heck bei. Im Innenraum wiederum geht es so zu, wie man es aus zahlreichen E-Autos der Gegenwart schon kennt. Ein großes Display hinter dem Lenkrad, ein zweiter Bildschirm an der Mittelkonsole und ansonsten nur sehr wenige Bedienelemente.

Im Innenraum dominieren zwei Displays das Design des DeLorean Alpha5.

Mehr Details liefert der Hersteller zum Alpha V noch nicht. Und das hat einen einfachen Grund. Die offizielle Weltpremiere ist für Mitte August geplant. Dann wird es wohl auch nähere Informationen zur Leistung des Elektroautos geben. Und möglicherweise wird dann auch mehr zum Preis verraten. Aktuellen gehen Branchenkenner von mindestens 150.000 Euro aus, die man für das E-Auto auf den Tisch legen muss.

Sportwagen durch und durch: der DeLorean Alpha 5.

Die Auslieferung der ersten 88 streng limitierten Modelle des DeLorean Alpha 5 soll nach aktuellen Planungen im Jahr 2024 starten. Später sollen weitere Modelle folgen. Auch günstigere. Ob es jedoch wirklich dazu kommt, muss tatsächlich die Zukunft zeigen. Es hängt wohl auch davon ab, wie viele Reservierungen beim Hersteller für die moderne Neuinterpretation der Zeitmaschine aus der Vergangenheit eingehen.