Das spannendste Kino-Wochenende des Jahres beginnt jetzt

Es passiert häufiger, dass zwei beliebte Filme gleichzeitig an den Start gehen. Selten kommt es dabei jedoch zu so großer Aufruhr wie aktuell. Sowohl „Oppenheimer“ von Christopher Nolan, als auch „Barbie“ von Greta Gerwig sind am Donnerstag in Kinos angelaufen. So unterschiedlich die beiden Filme auch sein mögen, verbindet sie aktuell sehr viel.

Oppenheimer von Christopher Nolan

Im Fokus dieses Films steht Robert Oppenheimer, der als Leiter des Manhattan-Projekts agierte. Er war also maßgeblich für die Erfindung der Atombombe verantwortlich und um genau diese Erfindung geht es in Oppenheimer. Der Film soll dabei 45 Jahre seines Lebens abdecken.

Als Wissenschaftler war die Erfindung der Atombombe ein gewaltiger Erfolg für Oppenheimer. Als die Sorgen seiner Frau Kitty jedoch wahr werden und Atombomben in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt werden, versucht er sich von seiner Schaffung zu distanzieren. Stattdessen setzt er sich nun für die US-amerikanische Nuklearenergiebehörde ein und versucht ein globales Wettrüsten mit Atomwaffen zu verhindern. Dies bringt ihn ins Visier des FBI.

Oppenheimer erzählt die Geschichte eines Mannes, der von seiner eigenen Erfindung zerstört wurde. Der Film schafft dabei eine Stimmung und Atmosphäre, die dem gewaltigen Ausmaß seiner Erfindung gerecht wird.

Oppenheimer

Was macht den Film besonders interessant?

Hinter Oppenheimer steht der erfolgreiche Regisseur Christopher Nolan, dessen Filme in der Vergangenheit bereits für viel Aufsehen gesorgt haben. Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen sprechen für die Qualität und das Kaliber seiner Filme. Auch unter den Schauspielern finden sich erfahrene und talentierte Personen, die die Geschichte von Oppenheimer auf die große Leinwand bringen.

Unter anderem sind Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock), Rami Malek, Matt Damon und Emily Blunt mit dabei. Bei IMDb erfreut sich der Film aktuell einer Wertung von 9/10 Punkten und 96 Prozent der Google-Nutzer gaben an, den Film zu mögen.

Barbie von Greta Gerwig

Barbie lebt gemeinsam mit anderen Plastikpuppen-Versionen und ihrem Begleiter Ken in Barbieland. Das Leben hier scheint perfekt und dennoch hegt Barbie Zweifel und wird von Angstgefühlen geplagt. Daraufhin wird sie aus dem Barbieland ausgestoßen und reist gemeinsam mit Ken in die reale Welt, genauer gesagt nach Los Angeles. Die beiden verwandeln sich hier in echte Menschen und Barbie versucht, ihre Besitzerin zu finden. Sie ist sich sicher, dass es sich dabei um die Teenagerin Sascha handelt.

Ken entdeckt währenddessen, dass die echte Welt völlig anders als Barbieland ist. Er findet beispielsweise heraus, dass es im echten Los Angeles ein Patriarchat gibt, das er aus seiner Heimat nicht kennt. Zum ersten Mal fühlt er sich gesehen und beschließt, für Veränderungen in Barbieland zu sorgen.

Ryan Gosling und Margot Robbie

Die Besonderheiten von Barbie

Insgesamt handelt es sich bei Barbie um eine bildgewaltige Komödie, die jedoch auch einen ernsten Unterton vermittelt. So stehen beispielsweise Themen wie unrealistische Schönheitsideale, das Patriarchat und Selbstzweifel im Vordergrund. Die Rolle von Barbie übernimmt im Film Margot Robbie und Ken wird von Ryan Gosling gespielt. Auf IMDb erreicht der Film aktuell eine Wertung von 7,8/10 Punkten und 88 Prozent der Google-Nutzer geben an, den Film zu mögen.

Was ist Barbenheimer?

Barbenheimer ist der Name, den Internetnutzer den beiden Filmen verpasst haben. Viele Nutzer wollen beide Filme schauen, obwohl diese unterschiedlicher kaum sein könnten. Auch die Erschaffer der Filme haben sich für die Unterstützung beider Projekte, trotz ihrer Verschiedenheiten, ausgesprochen.