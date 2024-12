9,1 von 10! Das ist die beste Mystery-Serie aller Zeiten

Wer die Top-250-Serien-Charts der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database) aufruft, findet eine Liste mit den weltweit beliebtesten Serien – bewertet von hunderttausenden oder gar millionen Filmliebhabern. Entsprechend ist das Ranking sehr aussagekräftig und bietet einen Überblick über die populärsten Serien in den unterschiedlichen Genres. Wir verraten, welcher Streifen in der Kategorie Mystery die Führung innehat.

Moderner Klassiker: Die beliebteste Mystery-Serie

Im Jahr 1886 schuf ein britischer Schriftsteller eine Figur, die seither in unzähligen Büchern, Filmen und Serien in Erscheinung trat. Bei dem Schrittsteller handelte es sich um Arthur Conan Doyle und hinter der weltbekannten Figur steckt selbstverständlich niemand anderes als der geniale Meisterdetektiv Sherlock Holmes. 2010 und damit rund 120 Jahre nach der ersten Veröffentlichung brachte die BBC eine Neuinterpretation auf die Fernseher-Leinwand: „Sherlock“.

Die Serie „Sherlock“ spielt im London des 21. Jahrhunderts und ist in erster Linie ein Krimi. Allerdings ein Krimi, der auch mit Drama- und Mystery-Elementen zu überzeugen vermag. Wohl aus diesem Grund hat IMDb die Serie in diesen drei Genres gelistet – mit einer herausragenden Wertung von 9,1 von 10 möglichen Sternen. Die Handlung orientiert sich dabei an Doyles Büchern, wurde jedoch zu großen Teilen an die moderne Welt angepasst und mit ein paar unerwarteten Kniffen versehen.

In die Rolle des Sherlock Holmes schlüpft dabei der preisgekrönte Schauspieler Benedict Cumberbatch („Doctor Strange“, „Star Trek Into Darkness“, „12 Years a Slave“), während Martin Freeman („Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“, „Per Anhalter durch die Galaxis“, „Fargo“) den Part des Dr. John Watson übernimmt. Doch auch zahlreiche weitere prominente Schauspieler gehören zum Cast. Wie etwa Andrew Scott, Rupert Graves und Mark Gatiss.

Passend dazu:

Sherlock streamen

Wer „Sherlock“ ohne zusätzliche Kosten anschauen möchte, muss wahlweise ein Netflix– oder ein Prime-Video-Abo abgeschlossen haben. Dann sind alle vier Staffeln der Serie „Sherlock“ kostenfrei abrufbar. Inklusive der Sonderfolge „Die Braut des Grauens“. Diese unterscheidet sich vom Rest der Serie darin, dass sie die Handlung zurück in das Jahr 1895 verlegt. Zumindest auf den ersten Blick.