Counter Strike 2 veröffentlicht: Dieses Video zeigt alle Verbesserungen

Auf dem Gaming-Markt tut sich gerade einiges. Gerade hat Bethesda ein neues The Elder Scrolls Game herausgebracht, da gibt es schon die nächste Veröffentlichung. Der Spielehit Counter Strike hat nach CS:Go eine Komplettüberarbeitung bekommen. Das neue Spiel ist jetzt bei Steam kostenlos downloadbar und kann von allen Gamern gezockt werden. Schon im März dieses Jahres gab es Gerüchte darüber, dass es schon bald eine spielbare Version geben wird. Die offizielle Testphase und die ersten Verbesserungen hat Valve kurze Zeit später veröffentlicht.

Counter Strike 2 mit Verspätung

Nachdem Valve angekündigt hat, dass Counter Strike 2 im Sommer auf den Markt kommen soll, hat sich der Release noch ein wenig nach hinten verschoben. Jetzt ist es aber soweit und du kannst das Game herunterladen. Die Mindestanforderungen sind trotz der neuen Grafik noch überschaubar. 85 GB Festplattenspeicher, ein Vierkernprozessor und eine Grafikkarte mit mindestens 1 GB Speicher und Shader Model 5.0 Unterstützung sowie 8 GB Arbeitsspeicher sollen schon reichen. Dabei gibt es Counter Strike 2 für Windows, Linux und SteamOS.

Die Mindestanforderungen für Counter Strike 2 in der Übersicht laut Steam:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: 4 Hardware-CPU-Threads – Intel Core i5 750 oder höher

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Die Grafikkarte muss mindestens 1 GB groß sein, Shader Model 5.0 unterstützen und

Kompatibilität mit DirectX 11 ist empfohlen.

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 85 GB verfügbarer Speicherplatz

Verbesserungen und der neue Look

Valve hatte schon früh die Verbesserungen veröffentlicht und sie auch in kleinen Videos gezeigt. Unter anderem verhält sich Rauch nun anders und die Einschränkungen durch die bisherige Tick-Rate wurden reduziert. Doch das ist nicht alles. Ein längeres Video von HS Top zeigt noch mehr Änderungen gegenüber CS:Go. So reagieren Körper jetzt auf Verletzungen, Molotow-Cocktails sind durchsichtig und zeigen die Flüssigkeit in der Flasche und Projektile erzeugen nun eine Rauchspur in der Luft:

