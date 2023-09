Far Cry 7: Leaks verraten spannende Story-Details

Bereits Anfang des Jahres gab es einen angeblichen Leak, in dem Behauptungen zu Far Cry 7 aufgestellt wurden. Laut Insider Gaming handelte es sich bei diesem Leak jedoch um völlig falsche Informationen. Jetzt liegen jedoch neue Details vor, die diesmal aus verlässlichen Quellen stammen. Sollte es sich dabei diesmal um die Wahrheit handeln, dann können sich Gamer auf ein spannendes Spiel freuen.

Far Cry 7 Story-Details

Es handelt sich bei diesem Leak nicht etwa um vage Informationen. Stattdessen beinhaltet er greifbare Details zur Story und ihrem Ablauf. Wie in jedem Far Cry-Spiel, gibt es auch diesmal wieder eine Gruppe, die es zu bekämpfen gilt. Diese Gruppe nennt sich „Sons of Truth“ und sie haben die Familie des Spielers entführt. Es ist somit deine Aufgabe, deine Familie zu retten und die Gruppe zu vernichten.

Die Story von Far Cry 7 soll nicht linear sein, was bedeutet, dass du deine Familie in beliebiger Reihenfolge retten kannst. Du musst es allerdings in 72-In-Game-Stunden schaffen, denn sonst können deine Familienmitglieder auch sterben. Ihr Tod hat dann Einfluss auf den Rest der Story. Um das Spiel vollständig abzuschließen, musst du jedoch alle Familienmitglieder retten und die „Sons of Truth“ vollständig zerstören. Um diese Ziele zu erreichen, soll das Spiel eine neue Verhör-Technik einführen, durch die du an wichtige Informationen kommen kannst.

Technisch ist zum Spiel auch schon ein interessantes Detail bekannt. So soll es nicht mehr mit der Dunia Engine, sondern jetzt mit Snowdrop entwickelt werden. Ein exaktes Veröffentlichungsdatum des Spiels ist noch nicht bekannt. Insider Gaming vermutet allerdings, dass Fans im Herbst 2025 mit Far Cry 7 rechnen können. Sollte dies stimmen, dann lassen offizielle Informationen seitens Ubisoft vermutlich noch auf sich warten. In letzter Zeit sind Ankündigungen Ubisofts oft eher unberechenbar gewesen.