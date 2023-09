Skyrim und jetzt? Neues The Elder Scrolls Spiel veröffentlicht

The Elder Scrolls V: Skyrim ist bereits über ein Jahrzehnt alt. Seither hat Bethesda nur wenige Spiele veröffentlicht, die dem The Elder Scrolls-Franchise angehören. Jetzt ist jedoch ein neues Spiel im Early Access aufgetaucht, das den Namen The Elder Scrolls: Castles trägt.

The Elder Scrolls: Castles

Wer das neue Game verstehen möchte, der muss zunächst einen Blick auf das Fallout-Franchise werfen. Außerhalb der großen AAA-Titel der Reihe hat Bethesda hier nämlich mit Fallout: Shelter einen Hit gelandet. Fallout: Shelter ist nach wie vor ein großer Erfolg für das Studio. Das neue Spiel soll das Konzept des Spiels nun aufgreifen und in die The Elder Scrolls-Welt bringen.

Während du in Fallout: Shelter einen unterirdischen Atomschutzbunker baust, wirst du im neuen Game zu einem Burg-Architekten. Du übernimmst die Kontrolle über deine Untertanen und musst deine Dynastie aufbauen. Ähnlich wie in Fallout: Shelter verwaltest du dabei dein Schloss, fügst neue Räume hinzu und weist Arbeitsstationen zu. Doch es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden Games.

Das Spielprinzip des neuen Spiels

In The Elder Scrolls: Castles geht es um weitaus mehr als nur den Ausbau deines Schlosses. Mit jedem Tag im echten Leben vergeht im Spiel ein Jahr. Du musst dein Schloss dementsprechend nicht nur erweitern, sondern auch deine Herrschaft sichern, indem du Nachfolger ernennst, deine Untertanen ausbildest und deine Ressourcen über Jahre hinweg verwaltest. Auch Konflikte außerhalb deines Schlosses beschäftigen dich. So können dich beispielsweise benachbarte Königreiche um Hilfe bitten, oder Konflikte unter deinen Untertanen ausarten.

The Elder Scrolls: Castles

Wann kann man das Spiel spielen?

The Elder Scrolls: Castles ist bereits jetzt im Google Play Store verfügbar. Aktuell handelt es sich dabei um eine Early Access Version des Spiels, auf die Spieler in den USA und in anderen ausgewählten Ländern zugreifen können. Bisher ist die App außerdem nur für Android-Nutzer verfügbar. Wer noch keinen Zugriff auf die Early-Access Version des Spiels hat, muss sich noch etwas gedulden. Ein exaktes Datum für den vollständigen Release ist noch nicht bekannt.