Comeback des Jahres: Smartphone-Hersteller meldet sich zurück

Oppo und die Marken OnePlus und Realme gehören zum BBK-Konzern. Das chinesische Unternehmen hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Vor über zwei Jahren sorgten Patentstreitigkeiten dafür, dass das Unternehmen seine Smartphones nicht mehr in Deutschland verkaufen durfte. Diese Streitigkeiten sind nun ausgeräumt und man bereitet ein großes Comeback vor. OnePlus bietet seine bestehenden Modelle wieder in Deutschland an und Oppo plant, mit einem komplett neuen Modell durchzustarten: dem Oppo Find X8 Pro.

Neue Smartphones: Ankündigung löst Feuerwerk an neuen Handys aus

Oppo Find X8 Pro vorgestellt

Das Oppo Find X8 Pro ist das neue Flaggschiff des Herstellers. Es ist 6,78 Zoll groß und besitzt ein OLED-Display mit scharfer 1,5K-Auflösung sowie einer hohen Helligkeit von 1.600 Nits sowie bis zu 4.500 Nits peak bei der Darstellung von HDR-Inhalten. Das Smartphone ist dabei gerade einmal 8,3 Millimeter dick und besitzt eine Rückseite aus mattem Glas sowie einen Rahmen aus Aluminium. Hier findet sich übrigens auch ein Alert-Slider, mit welchem du das Smartphone ganz einfach auf Stumm oder Vibrieren schalten kannst. Außerdem ist das Gehäuse nach dem IP69-Standard wasserdicht.

Als weiteres Highlight hebt Oppo die Kamera hervor. Diese besteht aus vier Sensoren auf der Rückseite, welche alle mit 50 Megapixeln fotografieren können. So gibt es keinen Unterschied in der Auflösung, ob beim Ultraweitwinkel-Foto oder mit Zoom. Oppo betont auch die hervorragende farbliche Abstimmung zwischen den vier Sensoren, sodass auf den Fotos später kein Unterschied erkennbar ist. Neben der Standard-Kamera ist ein Ultraweitwinkel-Sensor sowie Zoom-Objektive für 3-fachen und 6-fachen Zoom verbaut.

Viermal 50 Megapixel: Die Kameras des Oppo Find X8 Pro

Fotografie-Fans möchte man zudem mit zahlreichen Bildstilen sowie vielen KI-Funktionen begeistern. So kann das Smartphone etwa Spiegelungen entfernen, wenn man durch eine Glasscheibe fotografiert hat. Für besonders unruhige Szenen lassen sich bis zu 7 Fotos in voller Qualität pro Sekunde aufnehmen, indem man den Auslöser gedrückt hält.

Bei der Software setzt Oppo auf aktuelles Android 15 zusammen mit der eigenen Oberfläche ColorOS 15. Optisch wirkt die Oberfläche ansprechend und erinnert an vielen Stellen an iOS von Apple. So hat man etwa die Dynamic Island quasi 1:1 übernommen. Zukünftige Android-Updates möchte man für 5 Jahre ausliefern und die essenziellen Sicherheitsupdates sind für 6 Jahre, also bis 2030 garantiert. Damit liegt man nur wenig unter den Update-Versprechen von Samsung und Android-Entwickler Google selbst.

Im Inneren des Oppo Find X8 Pro steckt ein nagelneuer Dimensity 9400 Chip von MediaTek. Dieser gehört zu den leistungsstärksten Chips auf dem Markt und wird nur von dem neuen Snapdragon 8 Elite übertroffen. Außerdem stehen 16 Gigabyte RAM sowie 512 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung.

Das Oppo Find X8 Pro in beiden Farben

Der Akku misst großzügige 5.910 mAh und kann mit bis zu 80 Watt geladen werden. Jedoch nur mit einem offiziellen SuperVOOC-Ladestecker von Oppo, welcher sich leider nicht im Lieferumfang befindet. Mit einem handelsüblichen Ladegerät lässt sich immerhin mit 50 Watt laden. Auch kabelloses Laden sowie reverse-charging von Zubehör wird unterstützt.

Oppo Find X8 Pro: Das Comeback ist komplett

Mit dem neuen Oppo Find X8 Pro meldet sich Oppo mit einem vielversprechenden neuen Smartphone zurück auf dem deutschen Markt. Die Ausstattung kann mit den Flaggschiffen der Konkurrenz mithalten, und insbesondere die Kamera ist vielversprechend. Wie sich das Smartphone im Alltag schlägt, wird unser Test zeigen.

Einen Preis für das neue Smartphone nennt Oppo bisher nicht. Auch wird es noch ein wenig dauern, bis man das Oppo Find X8 Pro hierzulande kaufen kann. So soll der Marktstart erst im kommenden Jahr liegen.